Забытый секрет из 90-х годов прошлого века: как правильно жарить котлеты, чтобы они не прилипали

Котлеты — самый популярный выбор к любому гарниру среди украинцев. Однако иногда с жаркой этого блюда возникают определенные трудности.

Хотя жарку котлет невозможно назвать сверхсложным процессом, однако он сопровождается некоторыми неприятными нюансами, которые могут полностью свести на нет все старания кулинара.

Прежде всего это брызги раскаленного масла, которые потом приходится отмывать с плиты. Если забыть о переднике, то можно даже испортить и одежду.

Не менее раздражающая проблема – прилипание сырых котлет к сковороде. Некоторые решают эту проблему с помощью панировки, но хрустящую оболочку любят далеко не все. Однако в 90-х годах прошлого века существовал один интересный трюк, решавший именно эту проблему.

Во время последующей жарки котлет на сковороде возьмите небольшой рулон специального пергамента, который имеет силиконовое покрытие. Бумагу следует выстелить на дно посуды так, чтобы ее края немного выходили за пределы сковородки.

Теперь можете налить 3-4 ст. ложки масла, разогреть его и начинать жарить котлеты, как вы это делаете обычно. Благодаря силиконовому покрытию котлеты даже без панировки не будут прилипать. Еще одним не менее приятным бонусом будет то, что вам не придется долго отмывать сковороду от жира. Достаточно будет просто выбросить кусок рулона в мусорное ведро.

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