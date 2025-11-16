- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 827
- Время на прочтение
- 1 мин
"Забытый" трюк с отоплением помогает дешево согревать дом без каких-либо гаджетов или инструментов
Этот простой способ позволит повысить температуру в помещении на 1–2°C, особенно во время ночных заморозков.
Вы можете поддерживать тепло в своем доме этой зимой без установки дорогих устройств или использования специальных инструментов — и при этом очень дешево. Эксперты советуют воспользоваться «забытым» лайфхаком.
Об этом говорится в mirror.
С наступлением холодов многие ищут бюджетные способы обогреть жилье. Одни из последних способов включают особые гаджеты, которые можно употреблять даже в пути.
Специалисты, на которые ссылается издание, советуют вернуться к простому «викторианскому» способу, который помогает экономить этой зимой.
Суть метода проста: повесить тяжелые шторы на дверях внутри квартиры и за входной дверью, а под дверью добавить обычный уплотнитель.
Этот текстильный барьер задерживает тепло в комнатах, где вы находитесь. Никаких гаджетов и инструментов, подходящих даже арендаторам, устанавливается за несколько минут.
Тяжелые шторы уменьшают потерю тепла через окна примерно на 33% на современных стеклопакетах и до 39% на старинных окнах с рамами-саше (исследование Historic England).
Это позволяет повысить температуру в комнате на 1–2°C, особенно во время мороза ночью.
Если повесить шторы невозможно, эксперты советуют другой простой метод: поставить фольгу за батареей, чтобы рифмовать тепло в комнате. Это дешево и эффективно.
Напомним и о простом, но эффективном способе, который поможет сделать одежду сухой за считанные минуты без вреда для ткани.