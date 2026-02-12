ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
Забьются все трубы: что категорически нельзя выбрасывать в унитаз

Некоторые продукты и жидкости незаметно образуют жирные пробки, другие — разъедают металл, а третьи — становятся настоящей ловушкой для коммуникаций.

Унитаз – это не помойка

Унитаз — это не помойка / © pixabay.com

Почему-то некоторые люди привыкли воспринимать унитаз и канализацию как альтернативу мусорнику. Кому-то может казаться, что выбросив ненужность в унитаз можно сэкономить время на вынос мусора, но на самом деле вы создаете только больше проблем, как себе, так и соседям.

Об этом пишет Daily Mail.

Что нельзя выбрасывать в канализацию:

  • остатки пищи: кости от рыбы и мяса, остатки жира

  • испорченные овощи и фрукты, огрызки, косточки от вишни и других плодов

  • кожуру от арбузов и дынь

  • средства личной гигиены, подгузники, резиновые перчатки

  • чайную и кофейную заварку

  • тряпки, вату, мочалки, губки для мытья посуды

  • полиэтиленовые пакеты, остатки упаковки продуктов

  • жевательные резинки, зубную нить, пластырь

  • использованный наполнитель от кошачьего туалета

  • мертвых аквариумных рыбок, крыс, хомячков, шерсть и волосы

  • предметы из пластика, стекла, металла

  • строительный мусор, песок, сухие и разбавленные строительные смеси и их остатки

  • стекло, металлические и деревянные предметы

  • легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, масла

Вы будете удивлены, но остатки молока также ни в коем случае нельзя выливать в раковину. Молоко имеет высокое содержание жира, что означает, что оно может привести к засорениям, как и другие жиры, масла и масла. Лучше вылейте молоко в отдельный неперерабатываемый контейнер.

Кроме того, старое молоко можно использовать как компост или натуральное удобрение.

«Всегда соскребайте жиры и масла в мусорный бак перед мытьем посуды, избегайте выливания напитков, таких как горячий шоколад или чай, в канализацию и не смывайте ничего, что не является мочой, фекалиями или туалетной бумагой, даже если на упаковке указано другое», — сказала Тесс Файерс Water.

Раньше мы писали о том, что нельзя выливать в раковину. Больше об этом читайте в новости.

