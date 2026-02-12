Забьются все трубы: что категорически нельзя выбрасывать в унитаз

Унитаз — это не помойка / © pixabay.com

Почему-то некоторые люди привыкли воспринимать унитаз и канализацию как альтернативу мусорнику. Кому-то может казаться, что выбросив ненужность в унитаз можно сэкономить время на вынос мусора, но на самом деле вы создаете только больше проблем, как себе, так и соседям.

Об этом пишет Daily Mail.

Что нельзя выбрасывать в канализацию:

остатки пищи: кости от рыбы и мяса, остатки жира

испорченные овощи и фрукты, огрызки, косточки от вишни и других плодов

кожуру от арбузов и дынь

средства личной гигиены, подгузники, резиновые перчатки

чайную и кофейную заварку

тряпки, вату, мочалки, губки для мытья посуды

полиэтиленовые пакеты, остатки упаковки продуктов

жевательные резинки, зубную нить, пластырь

использованный наполнитель от кошачьего туалета

мертвых аквариумных рыбок, крыс, хомячков, шерсть и волосы

предметы из пластика, стекла, металла

строительный мусор, песок, сухие и разбавленные строительные смеси и их остатки

стекло, металлические и деревянные предметы

легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, масла

Вы будете удивлены, но остатки молока также ни в коем случае нельзя выливать в раковину. Молоко имеет высокое содержание жира, что означает, что оно может привести к засорениям, как и другие жиры, масла и масла. Лучше вылейте молоко в отдельный неперерабатываемый контейнер.

Кроме того, старое молоко можно использовать как компост или натуральное удобрение.

«Всегда соскребайте жиры и масла в мусорный бак перед мытьем посуды, избегайте выливания напитков, таких как горячий шоколад или чай, в канализацию и не смывайте ничего, что не является мочой, фекалиями или туалетной бумагой, даже если на упаковке указано другое», — сказала Тесс Файерс Water.

