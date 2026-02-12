- Дата публикации
Забьются все трубы: что категорически нельзя выбрасывать в унитаз
Некоторые продукты и жидкости незаметно образуют жирные пробки, другие — разъедают металл, а третьи — становятся настоящей ловушкой для коммуникаций.
Почему-то некоторые люди привыкли воспринимать унитаз и канализацию как альтернативу мусорнику. Кому-то может казаться, что выбросив ненужность в унитаз можно сэкономить время на вынос мусора, но на самом деле вы создаете только больше проблем, как себе, так и соседям.
Об этом пишет Daily Mail.
Что нельзя выбрасывать в канализацию:
остатки пищи: кости от рыбы и мяса, остатки жира
испорченные овощи и фрукты, огрызки, косточки от вишни и других плодов
кожуру от арбузов и дынь
средства личной гигиены, подгузники, резиновые перчатки
чайную и кофейную заварку
тряпки, вату, мочалки, губки для мытья посуды
полиэтиленовые пакеты, остатки упаковки продуктов
жевательные резинки, зубную нить, пластырь
использованный наполнитель от кошачьего туалета
мертвых аквариумных рыбок, крыс, хомячков, шерсть и волосы
предметы из пластика, стекла, металла
строительный мусор, песок, сухие и разбавленные строительные смеси и их остатки
стекло, металлические и деревянные предметы
легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, масла
Вы будете удивлены, но остатки молока также ни в коем случае нельзя выливать в раковину. Молоко имеет высокое содержание жира, что означает, что оно может привести к засорениям, как и другие жиры, масла и масла. Лучше вылейте молоко в отдельный неперерабатываемый контейнер.
Кроме того, старое молоко можно использовать как компост или натуральное удобрение.
«Всегда соскребайте жиры и масла в мусорный бак перед мытьем посуды, избегайте выливания напитков, таких как горячий шоколад или чай, в канализацию и не смывайте ничего, что не является мочой, фекалиями или туалетной бумагой, даже если на упаковке указано другое», — сказала Тесс Файерс Water.
