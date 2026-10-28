Забываете, зачем зашли в комнату?: 5 тревожных признаков, которые могут свидетельствовать о деменции

Пожилой мужчина / © Pexels

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Ухудшение памяти и замедление мышления могут быть естественной частью старения, однако некоторые симптомы могут указывать на более серьезные когнитивные нарушения. Специалисты объяснили, как отличить обычную возрастную забывчивость от изменений, требующих медицинского обследования.

Об этом пишет издание Egeszseg Kalauz.

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Какие проблемы с памятью считаются нормальными

С возрастом мозгу может потребоваться больше времени, чтобы обработать новую информацию или вспомнить знакомые слова и имена. Например, человек может не сразу вспомнить нужное слово во время разговора, забыть, зачем зашел в комнату, или потратить несколько минут на поиски ключей или очков.

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К естественным возрастным изменениям также относится снижение способности одновременно сосредотачиваться на нескольких задачах. Освоение новых устройств и технологий может потребовать больше времени и повторений, чем раньше.

Неврологи отмечают, что такие эпизодические затруднения сами по себе не означают развития деменции. Важно, способен ли человек в конечном итоге вспомнить нужную информацию, осваивать новое и самостоятельно выполнять привычные дела.

Какие симптомы могут свидетельствовать о более серьезных нарушениях

Насторожить должен не столько сам факт забывчивости, сколько её частота, прогрессирование и влияние на повседневную жизнь. В частности, поводом для медицинского обследования могут служить следующие изменения:

человек неоднократно задает один и тот же вопрос, не помня предыдущего ответа;

теряется на хорошо знакомых маршрутах или не может найти дорогу домой;

забывает важную информацию, которую хорошо помнила на протяжении многих лет;

регулярно неправильно называет привычные предметы или испытывает заметные трудности с речью;

перестает справляться с повседневными делами, которые раньше выполняла без посторонней помощи.

Такие симптомы особенно важны, если они возникают всё чаще. Изменения нередко первыми замечают близкие люди, которые могут сравнить нынешнее поведение человека с его обычным состоянием.

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Главное отличие — способность жить самостоятельно

По словам специалистов, одним из ключевых критериев является то, насколько проблемы с памятью и мышлением ограничивают самостоятельность человека. Если она лишь изредка забывает имя знакомого, это отличается от ситуации, когда ей становится всё труднее выполнять привычные задачи или организовывать повседневную жизнь.

В то же время забывчивость не всегда связана с деменцией. На память и концентрацию могут влиять недосыпание, стресс, перепады настроения и некоторые лекарственные препараты. Поэтому обследование помогает определить возможную причину симптомов и выяснить, требуют ли они лечения.

Специалисты рекомендуют обратиться к врачу, если проблемы с памятью усиливаются, влияют на поведение человека или мешают ему заниматься привычными делами. Не стоит автоматически списывать такие изменения на возраст: раннее выявление причины может помочь своевременно начать лечение и сохранить качество жизни.

Напомним, что старение организма не начинается внезапно с появлением морщин и протекает у всех людей по-разному. На этот процесс влияют генетика, окружающая среда, образ жизни, перенесенные заболевания и доступ к медицинской помощи. В то же время даже в возрасте старше 60 лет, который традиционно считается началом старости, можно сохранять активность, самостоятельность и ясность ума.

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