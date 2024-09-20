Зачатие Иоанна Крестителя в 2024 году: когда празднуем по-новому, история и традиции

Об Иоанне Крестителе в церковном календаре упоминается несколько раз. А осенью верующие празднуют день его зачатия. До 1 сентября 2023 этот праздник приходился на 6 октября. Однако после перехода на новый юлианский календарь дата празднования изменилась.

Еще в Ветхом Завете писалось о появлении предшественника Иисуса Христа, который расскажет миру о Сыне Божьем. Именно к Иоанну Крестителю верующие молятся, когда хотят получить благополучие, мудрость в принятии важных решений.

До перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь 1 сентября 2023 года, мы праздновали этот важный церковный праздник в начале октября. Теперь его дата сместилась на 13 дней назад. А потому Зачатие Иоанна Крестителя мы будем праздновать 23 сентября.

Зачатие Иоанна Крестителя: история праздника

Захария и Елизавета, отцы Иоанна Крестителя, были религиозными и очень праведными людьми. Захария даже занимал должность священника в храме Иерусалимском. Однако они долгое время с женой не имели детей, из-за чего очень страдали. Господь так испытывал святые супруги. Когда Он увидел, что они готовы к этому, подарил им сына.

Маленький Креститель родился в пустыне. Ведь именно в это время царь Ирод убивал всех младенцев, потому что искал маленького Иисуса. Воины Ирода схватили Захарию на богослужении во время рождения Ивана, расспрашивая, где ребенок с матерью. Однако священник молчал, за что его прямо в храме закололи.

Спустя сорок дней после того, как смерть пришла за Захарием, умерла и Елизавета. Она услышала о смерти мужчины и не смогла вынести горя. Сам же маленький Иван рос в пустыне. А к народу он вышел только тогда, когда почувствовал, что в нем нуждается Иисус Христос.

Традиции на день Зачатия Иоанна Крестителя: что нельзя делать

Очень важно в этот день посетить храм, послушать праздничное богослужение и помолиться Иоанну Крестителю.

А вот проявления каких-либо негативных эмоций в этот день запрещены. Поэтому не следует создавать конфликты, ссориться, злословить.

Издавна наши предки считали, что в день зачатия Иоанна Крестителя нельзя жаловаться. Помните, что любые проблемы являются временными, поэтому вы их сможете преодолеть с Божьей помощью.

Если у вас кто-нибудь попросит милостыню в этот день, нельзя отказывать в помощи.

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