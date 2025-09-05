Зачатие Иоанна Крестителя в 2025 году: дата, история, традиции и сильная молитва

Когда Зачатие Иоанна Крестителя 2025 года / © Pixabay

Реклама

Сам Христос в Евангелии сказал о нем: “Между родившимися от женщин не было больше Иоанна Крестителя”.

Ежегодно 23 сентября православные христиане празднуют Зачатие святого Иоанна Предтечи. Его предназначение было чрезвычайным — стать голосом, вещающим пришествие Спасителя: ”Идущий по мне сильнее меня: я недостоин даже обуть Ему сандалии. Он окрестит вас Святым Духом и огнем”.

В христианской традиции упоминаются лишь три чудесных зачатия — Пресвятой Девы Марии от святой Анны, Иоанна Крестителя от праведной Елисаветы и Иисуса Христа от Пречистой Девы. Все эти события тесно связаны между собой: зачатие Иоанна произошло за полгода до Благовещения, а его рождение — ровно за шесть месяцев перед Рождеством Христовым.

Реклама

История праздника Зачатие Иоанна Крестителя

Традиция праздновать Зачатие Иоанна Предтечи возникла еще в V веке в Константинополе. Ее основой стала история из Евангелия: в Палестине жили священник Захария и его супруга Елисавета. Они искренне соблюдали Божьи заповеди, но, достигнув старости, так и не имели детей. Супруги не оставляли молитвы, прося у Господа отпрыска.

Однажды во время богослужения у жертвенника Захарии появился Ангел. Испуганному священнику он возвестил: “Не бойся, Захария, молитва твоя услышана. Жена твоя Елисавета родит сына, и назовешь его Иоанном”. Когда же Захария усомнился в словах, Ангел, представившись Гавриилом, сказал, что тот останется немым до исполнения пророчества.

И действительно: выйдя из храма, священник не смог произнести ни слова, чем очень удивил людей, ожидавших его благословения. Пророчество свершилось — Елисавета, несмотря на преклонный возраст, родила Иоанна, будущего Крестителя Господня. В тот же миг Захария снова заговорил. А Елисавета, выполнившая свою великую миссию, недолго прожила после рождения сына.

Традиции празднования в Украине

В храмах совершали праздничные литургии, во время которых вспоминали чудесное благовестие Захарии и Елисаветы. Люди шли в церковь, чтобы поблагодарить за дар жизни и попросить о здоровье детей и благополучии семьи.

Реклама

Женщины, долго не могли забеременеть, считали этот день особенно благоприятным для молитвы. В народе верили, что покровительство Иоанна Крестителя помогает супругам получить желанных детей.

В селах праздник совпадал с завершением сбора урожая и подготовкой к зиме. Хозяева приносили в дом последние овощи из огорода, закладывали запасы зерна и консерваций, ведь считалось, что от этого будет зависеть благосостояние в следующем году.

На зачатие Иоанна Крестителя не брались за тяжелый труд, особенно за домашние ремонты или строительство. Верили, что в этот день нельзя ссориться или вынашивать злые мысли, иначе год будет неспокойным.

Молитва на зачатие Иоанна Крестителя о покровительстве

Просим тебя, Креститель, законодателю праведной жизни, будь нашим покровителем, уничтожающим стрелы смерти. Вестник Христа, Иоанн, свидетель Божьего Агнца, креститель Спасителя, будь нашим посредником: проси за нас Христа. Аминь.