Зачем брать с собой на кладбище цепь: неожиданный способ справиться с устаревшей проблемой

В канун Фоминого воскресенья украинцы спешат на кладбище, чтобы убрать на могилах. Одной из приоритетных задач является обновление металлического забора. Если вам нужно снять старую краску, попробуйте увлекательный лайфхак с цепью.

В Сети показали довольно быстрый и простой способ очистки забора на кладбище от устаревшей краски. Вам понадобится всего-навсего цепь. К тому же этот метод не требует слишком много усилий или времени.

Что делать? Возьмите с собой на кладбище обычную цепь со звеньями. Важно убедиться, что он достаточно крепок, чтобы выдержать работу и чрезмерное трение.

Оберните эту цепь вокруг ограждения, которое нужно очистить от начинающей отслаиваться краски. Он должен плотно прилегать к поверхности. Так старая краска будет удаляться более эффективно.

Держа концы цепи, тяните их поочередно на себя. Благодаря трению звеньев о металл краска будет очищаться. Этот процесс нужно повторить вдоль всего забора, пока краска не будет удалена полностью. При необходимости направление движения цепи можно изменять.

Когда вы закончите удалять старую краску, протрите металлическое ограждение сухой тряпкой или кистью. Так вы удалите все остатки краски.

Кстати, некоторые считают, что вместо цепи можно использовать также наждачную бумагу или щетку для работы с металлом. Такой способ подойдет и для очистки любого металлического забора. К примеру, на вашей придомовой территории.

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