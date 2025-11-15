Зачем британцы раскладывают по углам комнат ватные шарики в ноябре / © unsplash.com

Реклама

Ватные шарики помогают отпугивать грызунов — мышей и крыс, которые с наступлением холодов и сокращением природного питания начинают активные “атаки” на жилье человека. Поздней осенью, когда на полях завершается жатва, эти животные перебираются поближе к домам, а люди обычно совсем не рады таким соседям.

Часто применяют радикальные, хотя и эффективные методы борьбы: ловушки, яд, клеевые приманки. Однако все они не только негуманны по отношению к грызунам, но и опасны для домашних любимцев — кошек или собак, а еще не самые гигиенические.

Именно поэтому Найджел Кэмп, эксперт по отходам британской компании JWS, предложил более экологичный способ отпугивания грызунов. По его словам, простые ватные шарики, разложенные под раковиной, у мусорного ведра и в других скрытых уголках, делают дом, дачу или гараж непривлекательным для мышей и крыс.

Реклама

Чтобы метод работал эффективнее, шарики следует смочить эфирными маслами с ароматом, который грызуны не любят. Сильные растительные запахи, особенно лаванды и мяты, раздражают их чувствительное обоняние. Кроме того, такие ароматы маскируют феромонные следы, которыми крысы ориентируются и общаются, делая пространство менее привлекательным и усложняя его “картографирование”.

В Украине дополнительно можно использовать пучки полыни — свежие или высушенные. Их кладут в погреб, гараж или под кровати на даче: они одновременно освежают воздух и отпугивают грызунов.

Кроме этого, Найджел Кэмп советует несколько простых мер профилактики:

Герметически закрывать все щели, чтобы грызуны не могли проникнуть в дом. Плотно закрывать мусорные контейнеры и не оставлять переполненное ведро, ведь запахи пищи привлекают крыс. Надежно хранить продукты, перекрывая доступ к пищевым ароматам, привлекающим грызунов. Держать кухню и рабочие поверхности чистыми и чистоплотными — в такой среде грызунам сложнее найти укрытие и устроить гнездо.

Эти простые мероприятия помогут сделать осенний дом безопасным и непривлекательным для незваных гостей.