Зачем бросать спички в воду во время варки яиц: кулинарная хитрость опытных хозяек

Зачем класть спички в кастрюлю во время варки яиц / © pixabay.com

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Если хотите, чтобы яйца не лопались во время варки, а белок не вытекал наружу, стоит обратить внимание на простой, но эффективный метод, которым давно пользуются сообразительные хозяйки. Кроме того, после такого способа приготовления яйца будут очень легко чиститься, скорлупа будет слетать сама.

Как работает метод варки яиц со спичками

Сначала положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой, поставьте на плиту и доведите до кипения. Когда вода закипит, бросьте в кастрюлю 5–6 обычных зубочисток или спичек без головок.

Варите яйца со спичками около 10 минут. Древесина в воде действует как абсорбент и частично нейтрализует микротрещины в скорлупе, предотвращая вытекание белка. Таким образом, этот достаточно простой, но гениальный трюк поможет сварить яйца идеальными по внешнему виду и вкусу.

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