Зачем добавлять чай и лимонный сок к рису: кулинары ошеломили вариантом варки популярной крупы

Рис считается одним из самых популярных гарниров в разных уголках мира. Поэтому в кулинарии можно обнаружить немало секретов приготовления этой крупы.

К примеру, если в процессе варки добавить к крупе определенные ингредиенты, то это может повлиять на вкус и свойства финального блюда.

Некоторые кулинары советуют добавлять в рис лимонный сок. Считается, что на одну кастрюлю достаточно всего 1 ст. ложки этого компонента. Добавляют его для того, чтобы значительно улучшить текстуру уже приготовленного риса.

Считается, что лимонный сок не только изменяет вкус блюда к лучшему, добавляя ему едва ощутимую кислинку, но и делает крупу рассыпчатой. Итак, если у вас редко получается именно такой рис, стоит попробовать этот лайфгак.

Конечно, лучше брать свежевыжатый сок цитрусовых. Но, если под рукой такого нет, подойдет и уже продающийся в магазине в готовом виде.

А еще кулинары говорят, что рис можно варить в чае. Особенно для этой процедуры подойдет жасминовый чай. Считается, что после подобного приготовления рис также станет рассыпчатым, не слипается, а еще изменит свой вкус к лучшему. Можете отправить пару пакетиков жасминового чая прямо в кастрюлю во время варки.

Уверены, что таких вариантов приготовления риса вы еще не пробовали. Если готовы экспериментировать и хотите отведать что-то новое, стоит добавить эти интересные лайфгаки в свою "копилку" рецептов.

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