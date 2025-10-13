Свекла — настоящая звезда украинской кухни / © pixabay.com

Вареная свекла — довольно распространенный ингредиент. Приготовить его несложно, но даже здесь опытные кулинары изобрели несколько уловок.

В варке свеклы нет ничего сложного: положить ее в кастрюлю, залить водой, поставить на огонь и немного подождать. Но опытные кулинары советуют использовать интересные приемы даже в этом процессе.

Во время термической обработки свекла выделяет резкий запах, который быстро распространяется по всему дому. И даже вытяжка не всегда избавляет от этого аромата. Однако если в воду во время варки свеклы бросить хлебную корочку, запах не появится.

Также в воду можно добавить небольшое количество уксуса: хватит ½ чайной ложки. Благодаря кислому компоненту свекла не потеряет хорошего цвета. Но если вы не хотите использовать уксусную добавку, насыпьте в воду немного сахара — 1 чайную ложку. Вы добьетесь аналогичного эффекта.

Раньше мы писали, как быстро сварить свеклу , чтобы овощ был мягким и не потерял своей пользы.