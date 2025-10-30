Зачем добавлять сахар во время варки картофеля — кулинарный секрет

Картофель можно приготовить разными способами / © Pixabay

Старый картофель не так легко чистить, он не так богат вкусом, как молодой, но все же есть некоторые уловки, которые помогут приготовить блюдо из старого картофеля так, чтобы он был не хуже молодого.

Добавив в воду во время варки небольшое количество сахара (достаточно 1-2 чайные ложки), можно улучшить вкус старого картофеля.

Однако добавлять сахар нужно только после закипания воды с картофелем. И вместе с сахаром рекомендуется добавить чайную ложку лимонного сока, ведь это поможет предотвратить потемнение картофеля.

Кулинары также рекомендуют класть картофель не в холодную, а кипящую воду, чтобы сохранить максимум полезных веществ.

