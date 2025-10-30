- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 649
- Время на прочтение
- 1 мин
Зачем добавлять сахар во время варки картофеля — кулинарный секрет
Сахар — это усилитель вкуса, благодаря ему старый картофель на вкус будет мало чем отличаться от молодого.
Старый картофель не так легко чистить, он не так богат вкусом, как молодой, но все же есть некоторые уловки, которые помогут приготовить блюдо из старого картофеля так, чтобы он был не хуже молодого.
Добавив в воду во время варки небольшое количество сахара (достаточно 1-2 чайные ложки), можно улучшить вкус старого картофеля.
Однако добавлять сахар нужно только после закипания воды с картофелем. И вместе с сахаром рекомендуется добавить чайную ложку лимонного сока, ведь это поможет предотвратить потемнение картофеля.
Кулинары также рекомендуют класть картофель не в холодную, а кипящую воду, чтобы сохранить максимум полезных веществ.
Раньше мы писали о том, что нужно добавить к омлету, чтобы он получился вкусным. Узнайте об этом в новости.