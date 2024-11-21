Зачем добавлять уксус в картошку во время варки: вам обязательно понравится результат

Блюда из картофеля являются одними из самых любимых для украинцев. Этот овощ тушат, варят, жарят, добавляют в салаты, вареники, пирожки и т.д. У каждой хозяйки есть куча своих секретов, как приготовить картофель, чтобы понравилось всей семье. Однако есть одна кулинарная хитрость, о которой говорится в материале ресурса "Главред", что сделает даже самые простые картофельные блюда настоящими кулинарными шедеврами.

Зачем картошку варят с уксусом: такой лайфхак вам непременно понравится

Эксперты журнала "Sante+" убеждают, что уксус при варке картофеля образует тоненькую корочку на ее поверхности. А это крайне важно, если дальше картофель будет запекаться или жариться, так овощ сохранит свою форму и будет приятно хрустеть.

Рекомендуется при варке добавлять чайную ложку уксуса на пять-шесть картофелин. Главное, не переборщить, потому что картофель потеряет свой вкус и будет горьким.

Также уксус влияет на структуру картофеля, он не будет разваливаться во время варки, ведь кислота предотвращает расщепление пектина.

Чтобы картофель получился вкусным, его следует варить в течение тридцати минут в подсоленной воде. Уксус лучше добавлять через 15 минут после того, как картофель закипит. Можно добавлять яблочный, винный или белый уксус, картофель будет одинаково вкусным и не будет разваливаться.

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