Зачем добавлять в картофель при варке пиво: вам точно понравится этот лайфхак

Традиционно во время приготовления картофеля добавляется сливочное масло, это делает блюдо насыщенным, ароматным и нежным. Однако профессиональные повара считают, что вкусный картофель можно приготовить без сливочного масла. Рассказываем, что можно добавлять в воду при варке картофеля.

Как приготовить вкусный вареный картофель без сливочного масла: 3 лучших способа

Лук. Сваренный таким способом картофель получается ароматным и необыкновенно вкусным. Надо почистить луковицу среднего размера и разрезать пополам. Добавьте овощ в воду, когда она закипит, а после готовности картофеля просто выбросьте его. Такой картофель можно варить для приготовления салатов, запекания или других блюд.

Сваренный таким способом картофель получается ароматным и необыкновенно вкусным. Надо почистить луковицу среднего размера и разрезать пополам. Добавьте овощ в воду, когда она закипит, а после готовности картофеля просто выбросьте его. Такой картофель можно варить для приготовления салатов, запекания или других блюд. Пиво. Если вы готовите гарнир к мясу, обязательно добавьте немного темного пива в воду. Оно придаст картофелю насыщенный вкус. Такой картофель можно подавать с томатами, лимонным соком или сметаной.

Если вы готовите гарнир к мясу, обязательно добавьте немного темного пива в воду. Оно придаст картофелю насыщенный вкус. Такой картофель можно подавать с томатами, лимонным соком или сметаной. Пряности. Специи придают вареному картофелю изящный аромат и приятный вкус. Однако этот овощ любит не все пряности. Если хотите получить самое вкусное блюдо, добавляйте в воду во время варки картофеля тмин, предварительно немного обжарив семена. Также можно использовать имбирь и кориандр.

Читайте также:

Почему нельзя дома держать розы: и дело здесь не только в приметах

Никогда не выбрасывайте луковую шелуху: вот что с ним можно сделать

Чтобы не отравиться: сколько можно хранить "Оливье" и "Шубу"