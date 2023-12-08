Зачем добавлять в стиральную машину соль, растительное масло, перец — результаты вас ошеломят

На самом деле у каждой хозяйки есть свои лайфхаки, которые добавить к порошку во время стирки в стиральной машине, чтобы отстирать вещи. И все методы действительно действенны.

Может показаться неприятным, если вещи будут стираться в стиральной машине в перце, соли или подсолнечном масле. Но, оказывается, если эти компоненты совместимы с порошком, можно получить потрясающий результат.

Напомним, ранее мы писали о том, почему лучше не гладить постельное белье.

Черный перец

Добавьте его к стиральному порошку, если хотите, чтобы одежда долгое время не теряла свой цвет после стирки. Достаточно всего-навсего одной чайной ложки. Засыпать перец нужно в полоскающее отделение, а стирку лучше запускать в холодной воде. Когда цикл стирки закончится, вы заметите, что вещи стали гораздо ярче. Это работает даже с черными футболками и джинсами.

Подсолнечное масло

Выбрасываете кухонные полотенца и постельное белье уже через год от начала использования, потому что они становятся жесткими после стирки? Если будете использовать подсолнечное масло, такого не произойдет. Этот продукт уже нужно наливать внутрь барабана. Масло не только смягчает ткань, но и помогает избавиться от неприятных запахов лучше любого кондиционера.

Растительное масло, сода и мыло

Добавьте все эти компоненты в горячую воду, приготовив раствор и вы сможете эффективно очистить белье от любых пятен. Вам понадобится около 8 литров такой жидкости. Мыло лучше натереть на терке, чтобы оно быстрее растворилось. А чтобы вещи еще и избавились от неприятного запаха, замочите их в таком растворе и оставьте на 8-10 часов. Не забывайте время от времени перемешивать. Далее тщательно прополощите и постирайте в стиральной машине.

Подсолнечное масло со стиральным порошком

Такой лайфхак особенно подойдет, если вам нужно постирать кухонные полотенца. Кипячение лишит их бактерий и болезнетворных микробов. Поставьте на огонь эмалированную кастрюлю, подождите, чтобы закипела вода. Добавьте стиральный порошок и две столовые ложки растительного масла. Тщательно перемешайте. Оставьте кухонные полотенца "вариться" на медленном огне на 1 час. Затем, когда остынут, прополощите. Однако специалисты не советуют кипятить вещи слишком часто, потому что так они быстрее изнашиваются.

Соль

Соль обладает такими же свойствами, что и чёрный перец. Ее можно добавлять в отделение для стирального порошка, чтобы цвет вещей снова стал ярким и не выцветал. Достаточно всего-навсего одной столовой ложки. Соль подходит как для цветных, так и белых тканей. А если боитесь засыпать ее в стиральную машину, можете развести в тёплой воде и замочить вещи в тазу. Соль также отлично справится с желтыми пятнами от пота. Очищает он и кровь, но тогда замачивать нужно в холодной воде.

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