Зачем добавлять воду во время жарки яичницы: лайфхак от опытных хозяек

Почему нужно добавлять воду во время жарки яичницы.

Яичница и омлет являются, пожалуй, одним из самых популярных вариантов завтрака. Блюдо простое в приготовлении, а скорость с которой оно готовится, устраивает людей, спешащих утром на работу.

Однако жареное яйцо не всегда получается идеальным. Гурманов может не устроить консистенция, вид блюда и результаты приготовления.

В одних случаях желток приготовлен так, как следует, а белок не полностью сворачивается, в результате чего образуются так называемые "сопли". В других случаях белая часть яичницы "схватывается", однако происходит и свертывание желтка.

Впрочем, существует простой способ приготовить идеальное блюдо.

Что нужно сделать, чтобы яичница получилась идеальной

Всего лишь во время приготовления яичницы налить немного воды, в результате чего процесс жарки сместится в сторону приготовления блюда на пару.

Белок и желток дойдут до нужной консистенции. Блюдо получится идеальным и это займет пару минут. Сигналом о полной готовности яичницы станет появление на поверхности желтка тонкой белой пленки.

Как добавлять воду во время жарки яичницы

Можно попробывать два способа.

Первые несколько секунд яичница должна готовиться на небольшом количестве растительного масла. Воду следует добавить после того, как белок станет "избавляться" от прозрачности. Яичница получится идеальной из-за пара, поэтому, чтобы его сохранить, прикройте сковороду крышкой.

Второй способ предполагает добавление воды в начале жарки. Поставьте на плиту сковородку, пусть разогревается. Затем нужно налить на дно тонкий слой воды, чтобы он покрывал сковородку. Когда вода закипит, разбейте яйца, чтобы желток не растекся. Убавьте температуру конфорки, а сковороду накройте крышкой. Через минуту следует подсолить блюдо и снова накрыть крышкой. Если нужен белок жидкий, то достаточно двух минут, если плотный – пять.

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