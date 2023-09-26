Зачем добавляют в вино соду: найдено решение популярной проблемы

Так как вино очень популярный и любимый для многих напиток, его очень часто покупают, но иногда случаются казусы с его качеством. Иногда по ошибке можно выбрать напиток, имеющий не очень приятный вкус. Если вы попали в такую ситуацию, беспокоиться не стоит. Можно решить проблему с помощью соды.

Зачем добавлять соду в вино

Наверное, не многим известно, как именно сода влияет на вино. Однако ее используют в двух целях. Во-первых, с помощью соды можно снизить кислотность вина, после чего напиток станет приятным на вкус. Во-вторых, содой можно проверить качество вина и его натуральный состав.

Если вы, например, купили вино, которое раньше не пробовали, и оно оказалось слишком кислым, можно добавить в напиток соды, и его вкус сразу улучшится. Пропорции должны быть следующими: на один литр вина понадобится четверть чайной ложки соды.

Как проверить качество вина с помощью соды

Соду хорошо использовать для того, чтобы проверить качество и натуральность вина. Как это сделать? Процесс проверки очень прост: на тарелку нужно насыпать 1 чайную ложку соды с горкой. На соду капнуть несколько капель вина, а затем следить за реакцией веществ. Если вино поменяет цвет и станет синим или светло-серым, значит оно натуральное и в его качестве сомневаться не следует. Поскольку виноградный крахмал вступает в реакцию с содой и потому меняет цвет. А синтетическое вино не изменится и останется таким, как было.

Другие способы проверки качества вина в домашних условиях

Чтобы проверить вино на натуральность, следует провести небольшой химический эксперимент. Необходимо в бокал с вином капнуть несколько капель глицерина. Если глицерин опустится на дно бокала, не изменив цвета, то вино натуральное и можно не беспокоиться за качество напитка. Если глицерин стал желтого или красного цвета, значит, вам попало в руки порошковое вино.

Есть еще один популярный лайфхак для проверки. Нужно набрать в глубокую посуду воды, налить в бутылку немного вина и зажать горлышко пальцем. После этого бутылку с вином необходимо опустить в воду, перевернуть и убрать палец. Далее следует наблюдать за реакциями двух жидкостей. Если вино быстро смешалось с водой, значит это не натуральный напиток. А когда оно никак не хочет смешиваться с водой – у вас в руках настоящее качественное вино.

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