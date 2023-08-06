Зачем домашние питомцы идут вслед за своими хозяевами в ванную: объясняют зоопсихологи

Как только вы заходите в ванную, как под дверью уже ждет ваш пушистик, требуя немедленно их открыть. Такая ситуация – это обыденное явление для владельцев котиков и собак. И неужели домашние животные настолько любят своих хозяев, или они ведут себя так просто из любопытства? Что на самом деле является причиной такого интересного поведения животных – разъясняют специалисты.

Почему собаки так себя ведут?

Зоопсихологи говорят, что такое поведение нормально как для кошек, так и для собак. Хотя это зависит от многих факторов: породы животного, индивидуального поведения или просто повадок.

Специалисты обращают внимание на то, что собака следует за своим хозяином в ванную потому, что она принадлежит к животным, которым присущи поведенческие нормы стаи. Итак, вполне естественно, что им хочется все делать вместе, потому что собаки очень социальные животные. Так как хозяин заботится о своей собаке: кормит, выгуливает, лечит, играет, то животное считает его своим вожаком. Потому собаки любят быть со своими хозяевами, поскольку у животных это срабатывает на уровне инстинктов. Еще собака может думать, что хозяин нуждается в его защите, поэтому хочет быть рядом, чтобы защитить в случае необходимости.

Почему так поступают кошки?

Кот отличается от собаки своими естественными поведенческими рефлексами, ему удобнее быть наедине. Но они все же могут сосуществовать с людьми и жить в социальных группах. Поэтому кошка может следовать за своим владельцем туда, куда идет он. А еще кот считает территорию, где проживает, своей, поэтому буквально требует от хозяина открывать все двери. Потому что думает, что там происходит что-то такое, что хотят от него скрыть. Еще причиной такого поведения может стать банальная скука – так кошка привлекает к себе внимание своего хозяина.

Причина импринтинга

Есть еще одна причина такого поведения, почему домашние любимцы постоянно ходят за своими хозяевами, – это импринтинг. Буквально это слово истолковывается как «зафиксировать», «оставлять след», «отметить». Импринтинг – это процесс, в котором молодое домашнее животное воспринимает своего хозяина как одного из родителей, поэтому и будет ходить за своим хозяином, куда бы он ни шел. Особенно если хозяева брали в дом своего любимца еще маленьким.

Природное любопытство

Как собаки, так и кошки – очень любопытные животные, особенно их интересует то, что делает хозяин за закрытой дверью. Это любопытство только растет, когда хозяин находится в другой комнате, по ту сторону двери. Если хозяин закрывает дверь, то домашний любимец будет всячески пытаться попасть туда, где что-то творится интересное и неизвестное для него. Поэтому животное может требовать открыть их, а потом даже не заходить в распахнутые двери, потому что его любопытство было удовлетворено.

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