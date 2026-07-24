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Зачем эксперты призывают сыпать корицу под окна и двери: 5 самых главных причин
Корица выполняет сразу несколько практических функций: помогает отпугивать муравьев, наполняет дом приятным ароматом и создает уютную атмосферу. А народные приметы придают этому способу особый символизм, связывая специю с обилием.
Корица давно известна не только как популярная кулинарная специя. Ее используют в быту, для ароматизации помещений и даже как природное средство против некоторых насекомых. В последнее время в сети все чаще встречается совет посыпать молотой корицей у дверей и подоконников. Эксперты отмечают, что такой способ может быть полезен сразу по нескольким причинам. В то же время важно отделять практические свойства корицы от народных поверий, не имеющих научного подтверждения.
Природное средство против муравьев
Одной из главных причин использования корицы у дверей и окон является ее специфический аромат.
Специалисты по борьбе с вредителями отмечают, что сильный запах корицы может отпугнуть муравьев. Если они только начинают проникать в дом, тонкая полоска молотой корицы у мест входа способна нарушить их запаховые дорожки, с помощью которых ориентируются насекомые.
Однако если колония уже большая, одного только этого способа будет недостаточно.
Помогает отпугивать некоторых других насекомых
Запах корицы не нравится не только муравьям. Некоторые исследования и наблюдения свидетельствуют, что аромат может быть неприятным также для отдельных видов мелких ползучих насекомых.
Именно поэтому иногда специю используют в качестве дополнительного природного барьера у порогов, окон или балконных дверей.
Житель дольше остается свежим
Корица имеет приятный теплый аромат, долго сохраняющийся. Если небольшое количество специи насыпать у дверей или подоконника, помещение приобретает легкий пряный запах без использования искусственных освежителей воздуха.
Особенно хорошо этот способ работает в прохладное время года, когда комнаты проветриваются реже.
Народные приметы об изобилии
Во многих культурах корицу считают символом благосостояния и процветания. Существует поверье, что специя, насыпанная у порога или входной двери, якобы помогает «приглашать» в дом изобилие, удачу и положительную энергию.
В то же время, эксперты отмечают, что это относится именно к народным верованиям и не имеет научного подтверждения.
Создает уютную атмосферу
Психологи отмечают, что знакомые приятные ароматы способны оказывать положительное влияние на эмоциональное состояние человека. Запах корицы у многих ассоциируется с домашним теплом, праздниками, выпечкой и отдыхом.
Именно поэтому даже небольшое количество специи может сделать атмосферу дома более комфортной.
Как правильно использовать корицу
Если вы хотите воспользоваться этим способом, достаточно насыпать совсем немного молотой корицы тонкой полоской у порога, балконной двери или подоконника.
Периодически специю следует обновлять, особенно после уборки или если она потеряла аромат.
Для ароматизации дома можно положить палочки корицы в декоративную емкость или использовать небольшие тканевые мешочки.
Когда следует быть осторожными
Несмотря на природное происхождение, корицу не рекомендуется рассыпать в большом количестве, если дома есть маленькие дети или домашние животные, которые могут ее слизывать или вдыхать.
Кроме того, она не заменяет профессиональные средства борьбы с вредителями, если проблема уже стала серьезной.