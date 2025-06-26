Зачем эксперты советуют брать с собой салфетку, когда идете покупать клубнику на рынок: хитрый трюк

Как понять, что клубника настоящая / © Pixabay

Для проверки нужна всего лишь обычная бумажная салфетка.

Разрежьте ягоду, вызывающую сомнения, пополам и плотно прижмите срез к чистой белой салфетке. Подождите несколько секунд, чтобы получить точный результат. Тщательно посмотрите на оставшийся от мякоти отпечаток. Настоящая, созревшая клубника непременно оставит нежный розовый след.

Если же салфетка осталась чистой, это серьезный сигнал насторожиться. Отсутствие пятна часто свидетельствует о наличии искусственных красителей.

Не останавливайтесь только на этом тесте — обращайте внимание и на вид ягоды. Настоящая клубника должна быть упругой, плотной, с равномерной формой.

Избегайте плодов с признаками мягкости, вмятинами или повреждениями — это признаки потери свежести или неправильного хранения.

Помните: только натуральная ягода подарит вам полноценную пользу — она богата витаминами и пищевыми волокнами.

Искусственно “улучшенные” ягоды теряют большинство питательных качеств. Их внешний вид может вводить в заблуждение и не гарантирует пользы.

Уделите минутку, чтобы проверить ягоду перед покупкой или употреблением — это поможет избежать разочарований и ненужных затрат. Выбирайте клубнику обдуманно, ориентируясь на достоверные признаки натуральности и наслаждайтесь настоящим вкусом лета без рисков.