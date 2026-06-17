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Зачем эксперты советуют рассыпать чили-порошок в саду: этот простой летний лайфхак защитит от популярной проблемы
В летний сезон садовники все чаще сталкиваются с проблемой нежелательных «гостей» — белок, грызунов и других животных, которые разоряют клумбы, портят растения или съедают корм в кормушках для птиц.
Одним из неожиданно простых решений эксперты в Tom’s Guide называют обычный чили-порошок. Несмотря на то, что идея может звучать странно, этот кухонный ингредиент уже давно используется как природное средство защиты сада от вредителей.
Почему чили-порошок работает в саду
Главный активный компонент в перце чили — капсаицин. Именно он создает жгучий эффект и отпугивает многих животных, в частности:
белок;
мышей и крыс;
некоторых насекомых и мелких вредителей.
При этом важно, что птицы не чувствуют капсаицин так, как млекопитающие, поэтому корм в кормушках для них остается безопасным.
Как используют чили-порошок в саду
Садоводам советуют применять порошок такими простыми способами:
Возле кормушек для птиц — небольшое количество порошка рассыпают вокруг места, где находится корм. Это помогает отпугивать белок и грызунов, пытающихся его украсть.
На грядках и клумбах — чили-порошок можно осторожно посыпать вокруг растений, которые часто повреждают животные.
В сочетании с другими средствами — его часто используют вместе с физической защитой: сетками, клетками для кормушек или специальными барьерами.
Преимущества такого метода
Эксперты отмечают несколько важных плюсов:
это натуральное и доступное средство;
не требует дорогостоящих устройств;
не вредит птицам;
легко использовать в домашних условиях;
подходит для небольших садов и дач.
На что следует обратить внимание
Несмотря на эффективность, метод имеет свои ограничения:
после дождя порошок нужно наносить повторно;
не следует использовать избыточное количество;
следует избегать попадания в глаза и на кожу;
это вспомогательная, а не абсолютная защита от вредителей.
Чили-порошок — простой кухонный продукт, который может стать полезным инструментом в садоводстве. Его используют как естественный отпугиватель для защиты растений и кормушек для птиц в летний сезон. Хотя он не заменяет полноценные системы защиты, в сочетании с другими методами дает заметный эффект.
FAQ
Действительно ли чили-порошок отпугивает белок в саду?
Да, капсаицин в составе перца вызывает раздражение у млекопитающих, поэтому белки обычно избегают мест, где он рассыпан.
Безопасен ли чили-порошок для птиц?
Да, птицы не реагируют на капсаицин так, как млекопитающие, поэтому он не вредит им и не влияет на корм в кормушках.
Как часто нужно обновлять чили-порошок в саду?
Обычно после дождя или сильного ветра, так как он теряет эффективность, и его нужно наносить повторно.