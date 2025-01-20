Зачем эксперты советуют сыпать пищевую соду по углам комнаты: всего несколько ложек, а результат 100%

Обычные кухонные продукты часто оказываются полезными далеко за пределами кухни. Это очень удобно, ведь позволяет сэкономить на покупке специальных средств, в частности для уборки.

Пищевая сода станет вашим незаменимым помощником в борьбе с плесенью и сыростью в доме. Чаще эти проблемы возникают в углах комнат, а сода поможет эффективно их устранить. Особенно актуален этот метод становится во влажные сезоны – весной и осенью.

Использовать соду очень легко – достаточно просто рассыпать ее в углах комнаты. Она эффективно поглощает лишнюю влагу, предотвращает появление плесени и устраняет неприятные запахи. Чтобы сделать аромат в помещении более приятным, можно смешать соду с несколькими каплями эфирного масла.

Особенно полезным будет масло чайного дерева, поскольку оно обладает антисептическими и дезинфицирующими свойствами. В сочетании с содой это средство помогает бороться с грибком и бактериями. Для лучшего эффекта оставьте соду в углах комнат на ночь.

Сода может легко устранить неприятный запах в холодильнике – достаточно просто поставить стакан с содой на заднюю полку. Кроме того, этот продукт прекрасно играет роль освежителя воздуха: наполните банку на треть содой, добавьте несколько капель эфирного масла, накройте тканью и закрепите лентой.

Оказывается, сода может служить и отбеливателем! Просто добавьте пол стакана соды в отсек для стирального порошка во время стирки.

Эти методы очень просты и доступны, поэтому обязательно попробуйте их в быту!

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