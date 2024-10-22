Зачем эксперты советуют сыпать соду в кошачий лоток: и еще 6 трюков с ней, за которые животное будет благодарно

Сода – незаменимый помощник на кухне. Однако мало кто задумывается, что она также может быть полезна в уходе за кошкой. Это безопасное и универсальное средство с множеством свойств.

Сода обладает дезодорирующими, дезинфицирующими и очищающими свойствами, а еще она мягко действует и абсолютно нетоксична для домашних животных, в частности, кошек. Наряду с дешевизной эти качества делают пищевую соду эффективным помощником во многих аспектах нашей жизни, в том числе и в уходе за котами. Если вы хотите избежать действия агрессивных химикатов, тогда следует использовать именно это средство. Какие семь трюков применения соды в уходе за кошкой существуют?

Очистка кошачьих игрушек

Если ваша кошка достаточно активна, ее игрушки могут быстро загрязняться. Поэтому они время от времени требуют очищения. Для этого возьмите соду и растворите ее в воде, затем помойте в этой жидкости все мячики, мягкие мышки и другие игрушки своего любимца. После стирки прополощите их обычной водой и хорошо высушите. Хотя сода и неядовита, но ее остатки могут быть неприятными для кошки.

Очистка лежанок, домиков, ковриков

Для того чтобы освежить кошачьую лежанку или коврик не нужно использовать моющие средства. Они могут позже отпугнуть кошку своими резкими запахами, а еще отрицательно сказаться на здоровье животного. Поддерживайте чистоту с помощью соды. Посыпьте ею поверхность лежанки или домика кошки, оставьте на 1-2 часа, а затем тщательно пропылетесь. Она поглотит запахи и уберет грязь и жир.

Устранение "аварий"

Даже самая послушная кошка время от времени может сходить в туалет вне своего лотка. Удалите пятна мочи с помощью сухой пищевой соды или раствором из воды и соды. Это средство уберет неприятный запах.

Облегчение боли от укусов

Как можно использовать соду в уходе за кошкой / Фото: Фото из открытых источников

Если вашего любимца укусила, например, пчела, то вы можете снизить отек и облегчить боль с помощью пищевой соды. Сделайте простой компресс, разведя это вещество в воде.

Мытье кошачьей миски

Не используйте средство для мытья посуды, которая может оставить запах, неприятный для вашей кошки. Лучше насыпьте немного соды на влажную губку, а затем очистите миску. Сода избавит от пятен, грязи, жира. Не забудьте после очищения промыть миску под проточной водой.

Добавление в кошачий лоток

После того как вы помыли и высушили кошачий лоток, посыпьте на дно немного пищевой соды, и только сверху добавьте наполнитель. Сода будет связывать влагу, благодаря чему будет предотвращать прилипание наполнителя ко дну лотка. Также вы можете посыпать соду сверху на наполнитель, если устранить неприятный запах мочи.

Помогает за травм

Если вы подстригали своей кошке когти и ненароком сильно ее порезали, повредив кровеносные сосуды, то окуните коготь в раствор соды и воды. Кровотечение быстро остановится.

Читайте также: