Зачем французы моют хлеб: об этом кулинарном трюке никто не знает

Как сделать черствый хлеб мягким / © Freepik

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Оказывается, что хлеб можно мыть, однако не любой, а только черствый. Таким образом ему можно вернуть мягкость и свежесть за несколько минут, он будет иметь хрустящую корочку и будет пахнуть, как только что из печи.

Просто возьмите черствый хлеб, батон или багет и обдайте его горячей водой. А затем отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 5-10 минут. После такой процедуры хлеб будет ароматным, мягким и будет иметь хрустящую корочку.

Какие еще есть способы сделать черствый хлеб мягким

Способ №1. Выложите кусочки черствого хлеба на тарелку, так чтобы получился один слой, и накройте пластмассовой крышкой для разогрева пищи, а затем поставьте в микроволновку на 30 секунд. У вас получится мягкий хлебчик, и не нужно будет бежать в магазин за свежим.

Способ №2. Вскипятите в кастрюле воду и поставьте сверху сито, чтобы получилась паровая баня. Уложите в сито нарезанный хлеб и подержите над кипящей водой 4-5 минут. Кусочки можно переворачивать, чтобы они равномерно размягчились.

Способ №3. Если у вас в холодильнике есть сельдерей, то с его помощью можно реанимировать черствый хлеб. Для этого нужно взять плотный полиэтиленовый пакет, положить туда хлеб и несколько кусочков сельдерея. Отправьте пакет с хлебом в холодильник на несколько часов, можно оставить на ночь. Сельдерей за это время отдаст свою влагу хлебу, поэтому он снова станет мягким.