Зачем готовить капусту на голубцы в микроволновке: вы будете удивлены

Голубцы – популярное среди украинцев блюдо. Когда дело доходит до приготовления, сначала нужно подумать, как смягчить капусту на голубцы. Только тогда они получатся действительно вкусными. Сделать это можно с помощью микроволновки.

Наши бабушки для приготовления капусты на голубцы сначала снимали листья, затем опускали их в кипяток, варили. Такой способ достаточно сложен. Да еще и капустные листья могут порваться в процессе. Однако сегодня современная кухонная техника может помочь решить эту проблему. К примеру, вы можете приготовить капусту на голубцы в микроволновке.

Почему микроволновая печь лучше, чем кастрюля

Капуста в микроволновке нагревается равномерно, поэтому листья легко отделяются от кочана. Не требуется никаких мучений, использования кипятка, предварительного снятия хрустящих листьев, его отваривания. По времени это будет гораздо быстрее, а капуста становится мягкой и остается целой.

Как выбрать кочан капусты на голубцы

Конечно, большую капусту положить в микроволновку будет тяжеловато. Поэтому лучше выбирать небольшие или средние экземпляры. Тогда вы можете приготовить аккуратные маленькие голубцы, которые будут выглядеть очень аппетитно. Если одного кочана оказалось мало, можно по очереди приготовить в микроволновке два или больше. Все равно так будет гораздо быстрее, чем отваривать листья в кипятке.

Как приготовить капусту на голубцы в микроволновке: подготовка

Чтобы приготовить капусту на голубцы в микроволновке, нужно минимум подготовки. Готовить это блюдо можно из разных видов капусты. Если вы выбираете молодую, следует помнить, что ее листья более мягкие и тонкие. Главное, чтобы капуста была свежая, кочаны блестящие и плотные. Из вялой и подсохшей голубцы получатся не столь вкусными.

Можно использовать пекинскую или савойскую капусту по желанию. Молодой капусте любого вида требуется меньше времени для размягчения, чем старой белокочанной.

Первые листья обычно снимают, ведь они слишком вялые. Затем капусту промывают под проточной водой. Проверяют нет ли поврежденных, гнилых листьев. Ножом кочерыжку надрезают со всех сторон и выдавливают его.

Капуста на голубцы в микроволновке в пакете: сколько времени готовить

Капуста на голубцы в микроволновке в пакете / Фото: pixabay.com

Положите кочерыжку подготовленной капусты в миску, которую можно использовать в микроволновке. Можно использовать пакет для запекания, тогда капуста лучше пропарится. Не забудьте сделать в нем несколько проколов. В пленку заворачивать нельзя, так как она сталкивается с продуктом и при нагревании выделяет токсичные вещества. Поставьте емкость в печь.

Сколько времени готовится капуста на голубцы в микроволновке? Однозначного ответа нет. Ведь здесь все зависит от мощности техники, размера кочана и даже от того, как именно расположены листья (плотно или не очень).

Обычно при среднем мощности 1000 Вт плотная капуста весом около 1,5 кг будет готовиться 12-15 минут.

Когда время вышло, оставьте капусту в микроволновке еще на 5 минут. Только тогда доставайте. Начинайте мало-помалу снимать листья. Оно будет мягким. Грубые листья срезайте ножом.

Если капуста прогрелась не полностью и еще остались слишком хрустящие листья, можно повторить процедуру.

Как смягчить капусту на голубцы в микроволновке: отдельные листья

Если вам не нужно размягчать капусту, можно приготовить в микроволновке только отдельные листья.

Снимите нужное количество листьев, положите в микроволновку. Готовиться они будут, конечно, быстрее, чем целая головка. На десяток листьев понадобится примерно 4-5 минут при максимальной мощности.

Как быстро отварить пекинскую капусту на голубцы

Если вы собираетесь приготовить голубцы из пекинской капусты, можно, конечно, готовить листья по старинке — в кипятке. Но и здесь микроволновка придет на помощь. Для этого отделите необходимое количество листьев, срежьте толстую часть стебля. Положите листья в пакет для запекания, сделайте в нем проколы.

По средней мощности листья на голубцы из пекинской капусты будут готовы уже через 5 минут.

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