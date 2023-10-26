Зачем хитрые хозяйки кладут деревянную ложку на кастрюлю, когда готовят еду

Во время приготовления блюд нас постоянно что-то отвлекает. И как назло, именно в этот момент обязательно что-нибудь случается. То вода поднимется и разбежится по всей плите, то что-нибудь пригорит. К счастью, есть маленькая уловка с деревянной ложкой, которая поможет справиться с такой неожиданной проблемой на кухне. Рассказываем, для чего нужна деревянная ложка и что с ней делать.

Что делать, чтобы пена не выбегала из кастрюли: советы опытной хозяйки

Суть лайфгака состоит в том, чтобы положить ложку на ободок кастрюли. Каких-либо особых требований к этому предмету нет, главное, чтобы он был деревянным и длинным, чтобы мог лечь на посуду и не упасть. Таким образом ложка поможет от истечения жидкости из кастрюли на плиту.

Как это работает? Сухая деревянная ложка заставляет кипяток отступить, поскольку дестабилизирует пузырьки пены своей водоотталкивающей поверхностью. Пена и пузырьки, которые образуются при кипении воды, наполнены паром. Если пузырек контактирует с чем-то имеющим температуру ниже 100 градусов, пар превращается в жидкость и разрушает поверхность пузырька. Поэтому ложка, не имеющая высокой температуры, заставляет пену отступать, разрушая пузырьки.

Впрочем, если ложка нагреется, то такой трюк не сработает, пена будет все равно подниматься.

Почему металлическая ложка не подходит? Потому что металлы проводят тепло гораздо быстрее. К примеру, если вы положите алюминиевую ложку на край кастрюли, она быстро нагреется и не сможет разрушить пузырьки, чтобы удержать пену.

Если нет деревянной ложки: что делать, чтобы пена не выбегала на плиту

Не все имеют в своей кухне такой предмет. Поэтому в этой ситуации помогут несколько методов, которые помешают утечке воды из кастрюли во время кипения.

К примеру, можно дуть на поверхность кипящей воды, и пена отойдет. Поскольку температура вашего дыхания значительно ниже 100 градусов.

Перед приготовлением пищи можно смазать края кастрюли маслом или сливочным маслом. Тогда пена во время закипания будет содержаться на том уровне, где находится жир. Особенно такой трюк с жиром будет полезен при варке фасоли или картофеля.

Читайте также:

Как сделать квартиру теплее на 35%: простые решения, которые зимой сохранят тепло

Действовать нужно быстро: как раз и навсегда избавиться от тараканов на кухне

Лишь одно копеечное средство – и о намерзании льда в морозилке забудете навсегда