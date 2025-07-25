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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин

Зачем хозяйки встряхивают яйца перед варкой: хитрость, о которой знают не все

Многие считают, что сварить яйца — это дело нескольких минут, которое не нуждается в хитростях. Но опытные хозяйки знают, что даже здесь есть свои нюансы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как правильно варить яйца

Как правильно варить яйца / © unsplash.com

Рассказываем, ссылаясь на ресурс news24.in.ua, зачем встряхивать яйца, прежде чем поставить их варить.

Почему стоит потрясти яйца перед варкой

На первый взгляд, может показаться, что это действие не имеет никакого смысла. Однако небольшое встряхивание яйца перед варкой имеет вполне логическое основание. Если легко потрусить яйцо, его содержимое внутри немного перемещается, и белок равномернее распределяется вокруг желтка.

Это влияет на то, как легко будет сниматься скорлупа. Такой лайфхак помогает избежать прилипания к белку. В результате, скорлупа будет слетать сама и яйцо останется целым после чистки.

Дополнительные советы по варке яиц

  • Всегда кладите яйца в холодную воду. Это уменьшит риск трещин и позволяет белку сворачиваться постепенно.

  • Не варите слишком свежие яйца. Лучше всего подходят хранившиеся 3 дня и более, они значительно лучше чистятся после варки.

  • Охлаждение после варки. Положите вареные яйца в холодную воду, это поможет легче снять скорлупу.

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Дата публикации
Количество просмотров
215
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