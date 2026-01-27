ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Зачем хозяйки ставят емкость с солью в квартире: вам тоже захочется повторить этот трюк

Это простой способ улучшить микроклимат в доме, избавиться от лишней влаги, запахов и создать ощущение свежести без дорогих средств.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зачем ставить соль в квартире

Зачем ставить соль в квартире / © Pixabay

Обычная поваренная соль может выполнять гораздо больше функций, чем просто являться приправой для приготовления блюд. Опытные хозяйки давно заметили: если поставить небольшую емкость с солью в комнате, воздух становится свежее, а в доме исчезает ощущение сырости и затхлости. И самое приятное, этот способ абсолютно бесплатный и не требует никаких дополнительных навыков или усилий.

Соль как природный поглотитель влаги

Соль обладает уникальным свойством активно впитывать влагу из воздуха. Именно поэтому ее часто используют в помещениях с повышенной влажностью:

  • в ванной;

  • на кухне;

  • у окон, где собирается конденсат;

  • в шкафах и кладовых.

Избыточная влага — это главная причина появления плесени, грибка и неприятного запаха. Емкость с солью помогает поддерживать сухой и комфортный микроклимат без специальных осушителей воздуха.

Устранение неприятных запахов без химии

Соль отлично нейтрализует посторонние запахи: кухонные ароматы, табачный дым, затхлость в закрытых помещениях. Она не маскирует запахи, а именно поглощает их.

Для усиления эффекта можно добавить несколько капель эфирного масла:

  • лаванды — для успокаивающей атмосферы;

  • лимона и апельсина — для свежести;

  • эвкалипта — для чистоты воздуха.

Так вы получите натуральный ароматизатор без синтетических примесей.

Защита от плесени и затхлости

В помещениях, где плохая вентиляция, соль работает как первая защитная линия. Она уменьшает влажность, а значит, создает неблагоприятную среду для развития грибка. Особенно полезно ставить мисочки с солью:

  • под кроватью;

  • в углах комнат;

  • возле шкафов с обувью или одеждой.

Улучшение самочувствия

Более чистый и сухой воздух — это меньшая нагрузка на дыхательные пути. Люди отмечают, что в комнатах с солью легче дышится, меньше скапливается пыль, а общая атмосфера становится более комфортной.

Хотя это не лечебное средство, но в качестве вспомогательного элемента для создания здорового пространства соль работает отлично.

Как правильно поставить емкость с солью

  1. Возьмите небольшую миску или стакан.

  2. Насыпьте обычную поваренную соль, лучше грубого помола.

  3. Поставьте в место, где часто чувствуется влажность или запахи.

  4. Раз в 7-10 дней проверяйте состояние соли: если она слиплась или стала влажной — замените.

  5. Старую соль можно выбросить или смыть в канализацию.

