ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

Зачем хозяйки встряхивают яйца перед варкой: кулинарная хитрость, о которой почти никто не знает

Как работает этот метод приготовления яиц: действительно ли желток смешивается с белком.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Зачем встряхивать яйца перед варкой

Зачем встряхивать яйца перед варкой / © pexels.com

Обычные вареные яйца можно превратить в необычное блюдо с помощью простого трюка. Некоторые хозяйки перед варкой энергично встряхивают сырые яйца прямо в скорлупе. Цель такого лайфхака — перемешать желток с белком, чтобы после приготовления яйцо имело равномерный золотистый цвет внутри, без обычного разделения на белую и желтую части. Такое блюдо называют «золотым яйцом».

Как правильно встряхивать яйца перед варкой

Для эксперимента понадобятся свежие целые яйца без трещин. Каждое нужно взять в руку и энергично встряхивать в течение определенного времени, пытаясь нарушить внутреннюю оболочку желтка и смешать его с белком.

После этого яйца варят обычным способом, примерно 10 минут, в зависимости от размера. Затем их охлаждают, очищают и разрезают.

Если внутреннее содержимое хорошо перемешалось, вместо желтка и белка можно увидеть однородную желтоватую массу. Если яйцо осталось обычным, это не значит, что что-то сделано неправильно: результат зависит от интенсивности механического воздействия, а домашнее встряхивание не гарантирует полного смешивания.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie