Зачем хозяйки встряхивают яйца перед варкой: кулинарная хитрость, о которой почти никто не знает

Зачем встряхивать яйца перед варкой / © pexels.com

Реклама

Обычные вареные яйца можно превратить в необычное блюдо с помощью простого трюка. Некоторые хозяйки перед варкой энергично встряхивают сырые яйца прямо в скорлупе. Цель такого лайфхака — перемешать желток с белком, чтобы после приготовления яйцо имело равномерный золотистый цвет внутри, без обычного разделения на белую и желтую части. Такое блюдо называют «золотым яйцом».

Как правильно встряхивать яйца перед варкой

Для эксперимента понадобятся свежие целые яйца без трещин. Каждое нужно взять в руку и энергично встряхивать в течение определенного времени, пытаясь нарушить внутреннюю оболочку желтка и смешать его с белком.

Реклама

После этого яйца варят обычным способом, примерно 10 минут, в зависимости от размера. Затем их охлаждают, очищают и разрезают.

Реклама

Если внутреннее содержимое хорошо перемешалось, вместо желтка и белка можно увидеть однородную желтоватую массу. Если яйцо осталось обычным, это не значит, что что-то сделано неправильно: результат зависит от интенсивности механического воздействия, а домашнее встряхивание не гарантирует полного смешивания.

Новости партнеров

Новости партнеров