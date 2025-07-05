Зачем хранить муку в холодильнике / © Unsplash

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Мука – это именно тот продукт, который обязательно найдется на каждой кухне. Впрочем, долго хранить его все-таки не стоит, ведь у него есть свой срок годности. Если вы не будете соблюдать правила хранения и необходимые условия, то в муке могут завестись жучки.

Если вы увидели вредителей в муке, пользоваться им уже нельзя, придется выбрасывать. Кроме того, после такой находки придется проверять и все крупы, хранившиеся рядом с мукой, ведь жучки могут появиться и там. Однако такой проблемы не будет, если хранить продукт правильно.

Конечно, проверить муку нужно еще на этапе покупки. Прежде всего, внимательно посмотрите, не слипся ли товар из-за лишней влаги, или в нем не видно черных точек, которые и указывают на наличие яиц вредителей или самих жучков.

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Чаще производители продают свой товар в плотных бумажных пакетах, в которых достаточно трудно разглядеть качество продукта. В таком случае проверяйте целостность упаковки, дату выпуска и нет ли на ней плесени. Конечно же, взгляните на сроки годности.

Если в бумажном пакете плохо проклеено дно, вы можете также протестировать продукт на запах. Не должно быть горького аромата. Если он появился, значит, муку долго хранили без соблюдения необходимых условий.

Тогда, зачем класть муку в морозильную камеру? Именно здесь лучше хранить этот продукт, если вам нужно, чтобы он лежал как можно дольше. Впрочем, не следует забывать его там. Положите муку в морозильную камеру на 3-4 суток, затем извлеките и снова переложите в темное место. Можно в кухонный шкаф.

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