Зачем и как пасинковать перец, нужно ли удалять коронный цветок и как подкармливать растение в этот период

Коронный цветок на перце

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Чтобы получить щедрый урожай крупных и сочных плодов, недостаточно просто регулярно поливать растения. В период бутонизации и цветения сладкий перец нуждается в уходе, для хорошего урожая, утверждают эксперты, нужна пасынка и своевременная подкормка растений питательными веществами.

Зачем и как пасинковать перец

Многие начинающие огородники сомневаются, нужно ли вообще вмешиваться в рост растения. Здесь все зависит от сорта. Некоторые низкорослые сладкие перцы не нуждаются в пасынковании, поскольку боковые побеги в их нижней части практически не образуются, а на основных ветвях завязывается не более десяти плодов. Однако, если вы выращиваете высокорослые, пышные сорта, без пасынкования не обойтись. Без этой процедуры куст будет тратить все силы на наращивание зеленой массы, а сами плоды просто не успеют созреть до наступления холодов.

Удаление коронного цветка

Споры вокруг удаления первого, так называемого коронного (или королевского) цветка длятся годами. Однако большинство опытных огородников сходятся во мнении — его нужно обязательно удалять.

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Коронный цветок образуется в самом первом, главном разветвлении стебля. Если ее оставить, сформированный из нее первый плод будет забирать на себя все питательные вещества, идущие от корня. Это существенно затормозит развитие самого куста, образование новых боковых побегов и последующих завязей. Поэтому, как бы ни было жаль, первый цветок в развилке следует аккуратно удалить.

Как правильно пасинковать перец

Осмотрев скелет растения, можно заметить, что главный стебель впоследствии разветвляется на два или три основных побега. Все, что растет ниже этой первой ветви, подлежит удалению. Все боковые отростки, появляющиеся в пазухах между листьями и стеблями, необходимо регулярно вырезать. Нижние листья также нужно постепенно убирать, чтобы перенаправить питание в верхнюю часть куста, где формируется урожай.

Не стоит срезать все листья одновременно, чтобы не создать для растения сильный стресс. Лучше удалять по два листочка в день. Для работы используйте заранее продезинфицированные ножницы, оставляя небольшой пень длиной 1–1,5 мм. Это защитит главный ствол от случайного попадания инфекции.

После удаления нижних листьев земля под кустами будет сильнее прогреваться солнечными лучами. Поскольку перец имеет мочковатую корневую систему, которая расположена близко к поверхности и очень любит влагу, грядку после процедуры обязательно нужно замульчировать. Мульча защитит корни от перегрева и задержит испарение воды.

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Цветы второго порядка: что с ними делать

Когда главный стебель разделился, а новые скелетные ветви пошли в рост, на них со временем снова образуются подобные развилки в форме рогаток. В центре этих новых ветвей появляются следующие бутоны, которые называют цветами второго порядка. Здесь уже действует совсем другое правило, чем с первым коронным цветком, и торопиться с их удалением не стоит.

Один взрослый и здоровый куст сладкого перца способен полноценно вырастить и снабдить всеми питательными веществами около 20 плодов. На этом этапе необходимо внимательно осмотреть растение и оценить его общее состояние. Если куст выглядит слабым, а завязей на нем уже образовалось слишком много, то новые свежие бутоны лучше аккуратно удалить, поскольку растение просто не справится с столь большой нагрузкой и плоды вырастут мелкими. Если же растение мощное, зеленое и развивается хорошо, а будущих перчиков на нем пока немного, то эти цветы второго порядка нужно обязательно оставлять, ведь именно они сформируют ваш основной богатый урожай.

Подкормка перца в период бутонизации и цветения

С началом бутонизации и цветения потребности перца изменяются. Теперь растению крайне необходимы калий, кальций и фосфор.

Самый простой и очень эффективный способ обеспечить перец необходимыми макро- и микроэлементами в этот период — сухая подкормка пеплом. Его просто насыпают прямо под корень каждого растения.

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Через неделю после внесения пепла можно поддержать растения жидким зеленым удобрением. Для этого используют настой крапивы или смесь разных трав. В период цветения идеально, если основу такого разнотравья будет составлять одуванчик — содержащиеся в нем вещества прекрасно стимулируют процессы бутонизации.

Экспресс-метод подкормки перца в период бутонизации

Для мощной стимуляции роста побегов, укрепления корневой системы и активного цветения прекрасно подходит дрожжевая подкормка с травами. Если у вас нет времени на продолжительное приготовление классических настоев, воспользуйтесь простым и быстрым рецептом.

Для этого возьмите ведро емкостью 10 литров и плотно натрамбуйте его измельченным разнотравьем (одуванчик, крапива и т.п.). Залейте траву очень горячей водой. Под действием холодной зелени вода быстро станет приятно теплой. Добавьте в ведро 1 чайную ложку обычных сухих дрожжей. Оставьте смесь бродить примерно на полтора суток (например, с утра одного дня до следующего вечера).

Перед использованием полученный концентрат следует процедить. Разводите его с теплой водой в пропорции 1:1 (на 5 литров настоя прибавляют 5 литров воды) и поливайте перец под корень из расчета 0,5 литра на один куст. Такая подкормка сочетает в себе множество питательных веществ от трав и стимулирующую силу дрожжей. Кстати, это средство показывает отличные результаты и при уходе за баклажанами.

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