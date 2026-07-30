Зачем и как правильно обрезать петунии

Обрезка петунии

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Ближе к концу лета многие садоводы замечают, что любимые петунии начинают терять свой нарядный вид: стебли вытягиваются, оголяются, а цветение становится не таким обильным. Однако это совсем не повод прощаться с любимыми растениями. По мнению экспертов, с помощью правильной и своевременной обрезки можно легко подарить кустам второе дыхание и заставить их снова радовать вас пышными шапками цветов вплоть до начала морозов.

Почему обрезка в конце лета жизненно необходима

Со временем энергия растения тратится на поддержку длинных, одревесневших побегов и завязывание семян, из-за чего бутонов образуется все меньше. Регулярное и грамотное формирование куста решает сразу несколько важных задач:

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Стимулирует активный рост боковых побегов, на которых появляется основная масса новых бутонов.

Возвращает растению чистоплотную, компактную и аккуратную форму, убирая «лысые» и разлапистые ветви.

Обновляет куст, защищая его от истощения и продолжая общий жизненный цикл до осенних холодов.

Петунии в конце лета. Фото: thisismygarden.com

Основные правила августовской стрижки

Проводить процедуру в конце лета нужно грамотно, чтобы не навредить уже готовящемуся к периоду покоя растению, причем главным правилом является умеренность.

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Высота обрезки предполагает, что не стоит срезать куст полностью под корень, а обычно укорачивают вытянутые побеги примерно на одну треть их длины, сосредотачиваясь на потерявших декоративность ветвях.

Для работы используют только острый и предварительно стерилизованный секатор или ножницы, чтобы не внести инфекцию в срезы.

Кроме кардинального укорочения длинных побегов, важно регулярно удалять завязи, еженедельно убирая увядшие цветы вместе с семенными коробочками, чтобы растение не тратило на них силы.

Уход за петуниями после обрезки

Чтобы ослабленный кустарник быстро восстановился и выпустил новые зеленые побеги с бутонами, ему нужна не только стрижка, но и грамотная поддержка.

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После процедуры полезно провести умеренную подкормку, внеся комплексное удобрение для цветущих растений, которое поможет петунии набраться сил для второй волны цветения.

Также важно обеспечить контроль влаги, проводя полив регулярно, но умеренно, избегая застоя воды у корней и пытаясь лить воду под корень, избегая попадания влаги на листья в прохладные дни.

Даже если вам кажется, что в конце лета цветы уже отжили свое, правильная стрижка творит чудеса, уже через пару недель ваши клумбы и кашпо снова превратятся в яркие цветущие оазисы.

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