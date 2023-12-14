Зачем к макаронам добавлять кофе: отличный лайфхак от профессиональных поваров

Лайфхак, которым пользуются эксперты кулинарии, о котором мало кто знает
Казалось бы, какое отношение имеет кофе к макаронам, разве что насладиться чашкой кофе после вкусного макаронного блюда.
Обычно полагают, что макаронные изделия и кофе – продукты несовместимые друг с другом. Но так думают любители, а профессиональные повара добавляют кофе при приготовлении макарон, точнее пасты.
Как выяснилось, кофе идеально дополняет вкус макарон. Кофе нужно добавлять не к самой пасте, а к соусу, которым приправляют пасту.
Как добавлять кофе в макароны
Делает пасту неповторимой на вкус соус.
Готовим вкусный томатно-кофейный соус:
- Для этого измельченные помидоры или пасту, но не соус и не кетчуп, провариваем пару минут в сковороде с добавлением оливкового масла.
- Далее соус нужно посолить, поперчить, добавить щепотку сахара и выдавить в него 1 зубчик чеснока. Снова проварить томатный соус на минимальном огне минуты 5.
- За это время готовим кофе. Растворяем небольшое количество растворимого кофе в воде. В пропорции 1/4 чайной ложки на 50 г воды. Вкуснее будет, если кофе растворить в овощном или мясном бульоне. Вливаем в томатный соус.
Добавляем соус в готовую пасту и все вместе перемешиваем.
Вместо растворимого можно использовать натуральный кофе. Кофе предварительно заваривают, а затем вливают пару ложек напитка в соус для пасты. Перемешивают и доводят до кипения.
Что получаем в результате?
Кофе убирает излишнюю кислоту, содержащуюся в томатах, придает соусу необычных пикантных ноток, легкому приятному, едва заметному кофейному аромату.
Попытайтесь, это вкусно.
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