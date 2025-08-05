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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
2 мин

Зачем каждую неделю заливать уксус в раковину: секрет, о котором молчат все сантехники

Как быстро и легко избавиться от канализационного запаха и засора в трубах.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от засора в трубах

Как избавиться от засора в трубах / © pixabay.com

На первый взгляд это может показаться странным, но многие хозяйки регулярно наливают в слив раковины обычный уксус. Этот простой трюк помогает избежать двух самых назойливых бытовых проблем — неприятного запаха и засорения канализационных труб. Об этом пишет ресурс news24.in.ua.

В чем суть метода

Один раз в неделю в слив раковины на кухне или в ванной нужно вылить стакан обычного столового уксуса. После этого необходимо подождать 30 минут и промыть слив теплой водой. Эффект будет заметен уже после первой процедуры.

Главная цель этого трюка — устранение неприятного запаха из канализации, часто проникающего в квартиру. Этот «аромат» не только неприятный, но и потенциально опасный для здоровья, ведь в воздух могут попадать токсичные соединения сероводород, аммиак и т.д. Которые способны негативно влиять на дыхательные пути и общее состояние организма.

Как уксус помогает избавиться от засора и неприятного запаха в трубах

  • Растворяет остатки жира и грязи, которые скапливаются в трубах.

  • Уничтожает бактерии, вызывающие неприятный запах.

  • Предотвращает образование засоров, особенно если регулярно пользоваться этим методом.

  • Безопасный для большинства типов труб.

Как правильно делать очищение.

  1. Налейте один стакан уксуса в сток раковины.

  2. Оставьте на 30 минут, за это время уксус разъест органические остатки и обеззаразит трубы.

  3. Затем промойте трубу горячей водой.

Если сливное отверстие давно не чистилось, дополнительно можно насыпать две ложки соды перед уксусом, реакция веществ в разы усилит эффект очистки.

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