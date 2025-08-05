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Зачем каждую неделю заливать уксус в раковину: секрет, о котором молчат все сантехники
Как быстро и легко избавиться от канализационного запаха и засора в трубах.
На первый взгляд это может показаться странным, но многие хозяйки регулярно наливают в слив раковины обычный уксус. Этот простой трюк помогает избежать двух самых назойливых бытовых проблем — неприятного запаха и засорения канализационных труб. Об этом пишет ресурс news24.in.ua.
В чем суть метода
Один раз в неделю в слив раковины на кухне или в ванной нужно вылить стакан обычного столового уксуса. После этого необходимо подождать 30 минут и промыть слив теплой водой. Эффект будет заметен уже после первой процедуры.
Главная цель этого трюка — устранение неприятного запаха из канализации, часто проникающего в квартиру. Этот «аромат» не только неприятный, но и потенциально опасный для здоровья, ведь в воздух могут попадать токсичные соединения сероводород, аммиак и т.д. Которые способны негативно влиять на дыхательные пути и общее состояние организма.
Как уксус помогает избавиться от засора и неприятного запаха в трубах
Растворяет остатки жира и грязи, которые скапливаются в трубах.
Уничтожает бактерии, вызывающие неприятный запах.
Предотвращает образование засоров, особенно если регулярно пользоваться этим методом.
Безопасный для большинства типов труб.
Как правильно делать очищение.
Налейте один стакан уксуса в сток раковины.
Оставьте на 30 минут, за это время уксус разъест органические остатки и обеззаразит трубы.
Затем промойте трубу горячей водой.
Если сливное отверстие давно не чистилось, дополнительно можно насыпать две ложки соды перед уксусом, реакция веществ в разы усилит эффект очистки.