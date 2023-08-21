Зачем кладут в дверцу холодильника купюру: сделайте так — и вы будете удивлены

Холодильник – настоящий потребитель энергии в любом доме. Но вы можете оптимизировать расходы с помощью простого трюка с банкнотой.

Почему некоторые кладут в дверцу холодильника купюру? Это достаточно легко объяснимо. С ее помощью вы можете увидеть, сколько электроэнергии потребляет холодильник.

Как работает этот лайфхак? Холодильник часто потребляет гораздо больше электроэнергии, когда дверца закрывается неплотно. Особенно, если резина вокруг дверцы со временем изнашивается и пропускает теплый воздух внутрь. Именно для того, чтобы проверить, износилась ли резина, вам и понадобится банкнота. Положите ее между дверцей и полочкой, закройте холодильник и попытайтесь вытащить из-под закрытой дверцы купюру. Если она извлекается легко и без особого сопротивления, значит, резина уже износилась.

Как решить проблему и экономить на электроэнергии

Как сохранить температуру в холодильнике? / Фото: Pexels

Существует несколько способов, которые могут помочь. Самый простой – протрите резину с помощью мягкой ткани и мягкого моющего средства. Затем разогрейте резину с обеих сторон феном. Под влиянием теплого воздуха она станет более податливой и лучше будет повторять контуры холодильника.

Следует отметить, что температура внутри холодильника играет решающую роль, когда речь идет о потреблении электроэнергии. Часто ее устанавливают слишком низко, что приводит к повышенному потреблению электроэнергии. Чтобы этого не произошло, следует запомнить, какой должна быть температура внутри холодильника.

Производители обычно отмечают рекомендованные диапазоны температур в инструкции. Но обычно оптимальной считается температура от 3 до 5 градусов для холодильной камеры и до -18 в морозильной камере.

Для проверки фактической температуры внутри можно использовать термометр. Поместите его внутрь стакана и поставьте в холодильник, оставив его на несколько часов. Если температура не соответствует средним нормам, следует ее сразу изменить.

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