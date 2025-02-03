Зачем кладут влажную салфетку в стиральную машину: лайфхак, о котором вы точно не знали

Если у вас есть домашний пушистый любимец, его шерсть вы находите кругом – на одежде, мебели и других вещах. Во время стирки одежды, ворсинки оседают на других перущихся вещах, более того, — засоряют стиральной машины. Выстиранную одежду мы получим в шерсти еще и техника может выйти из строя.

Чтобы избежать таких проблем, перед стиркой рекомендуется очищать вещи от шерсти с помощью специального липкого ролика или других устройств. Однако если этого сделать не удалось, или на одежде осталось лишь немного шерсти, можно воспользоваться простым, но эффективным способом – положить в барабан обычную влажную салфетку.

Как работают влажные салфетки во время стирки

Для небольшой загрузки достаточно одной салфетки; для большего объема одежды можно использовать две или три.

Перед стиркой рекомендуется удалить большие куски шерсти или мусора из одежды с помощью специального ролика или щетки, чтобы повысить эффективность метода.

Во время стирки влажная салфетка перемещается вместе с одеждой в барабане стиральной машины. Благодаря своей текстуре она притягивает и удерживает на себе шерсть, волосы и ворсинки, обычно остающиеся на одежде после стирки. После завершения цикла стирки салфетку, на которой собрались все эти загрязнения, просто удаляют и утилизируют.

Салфетка собирает на себе большинство нежелательных частиц, оставляя одежду чище.

Уменьшение количества шерсти и ворса в барабане помогает предотвратить засор фильтров и продлевает срок службы техники.

Важно, какую салфетку использовать во время стирки

Этот способ работает независимо от стоимости или бренда салфеток. Вы можете использовать как дорогостоящие косметические салфетки, так и обычные бюджетные варианты, которые легко найти в любом магазине. Главное – чтобы они были достаточно крепкими, не распадались в воде и не содержали спирта или агрессивных химических веществ, которые могут навредить одежде или стиральной машине.

Салфетки имеют мягкую, но вместе с тем достаточно плотную структуру, что позволяет им оставаться целыми даже во время интенсивной стирки. Они не рвутся и не оставляют после себя мелкие волокна, а значит, не засоряют стиральную машину.

Этот простой лайфхак поможет поддерживать вашу одежду в чистоте и снизит время, затраченное на удаление нежелательных частиц после стирки. Кроме сбора шерсти домашних животных, этот способ также помогает избавиться от других мелких загрязнений – пыли, ворса от пледов и свитеров, а также волос, которые часто остаются на одежде.

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