Зачем класть апельсин в микроволновку — вот, что произойдет всего за 30 секунд

Никогда не пробовали класть апельсин в микроволновку перед тем, как чистить его? Попробуйте и не пожалеете.

Хотя разогревать апельсин в микроволновке может показаться странным, но это поможет справиться с по меньшей мере двумя проблемами. Прежде всего, благодаря разогреву вы сможете снять альбедо – это особый белый слой кожуры у цитрусовых, который часто горчит и портит весь вкус продукта. Кроме того, из разогретого апельсина гораздо проще выжать свежий сок.

Кстати, такой лайфхак подходит для грейпфрутов и мандарин.

Как нагреть апельсин? Положите в микроволновку фрукт, установите высокую температуру и включите прибор на 30 секунд. Этого времени достаточно, чтобы получить все преимущества такого метода. Не забудьте сделать несколько надрезов или проколов в кожуре, чтобы апельсины не лопнули во время разогрева.

Как разогреть апельсин? / Фото: Pexels

Теперь можно достать апельсины из микроволновки. Разрезав фрукты, вы сразу заметите, насколько легко и быстро отделилась белая шкурка от сладкой мякоти.

Некоторые кулинары советуют всегда класть мандарины или апельсины в микроволновку и разогревать, если вам попались кисловатые фрукты. Уверяют, что после такой процедуры они станут слаще. Однако, если вы разогреваете мандарины, имейте в виду, что они станут по вкусу, как варенье.

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