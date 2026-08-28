Зачем класть использованные чайные пакетики в холодильник: простой способ избавиться от неприятного запаха

Как использовать чайные пакетики повторно / © pexels.com

Реклама

Если вы открываете дверцу холодильника и чувствуете запах продуктов, лука, рыбы или забытых остатков пищи, не торопитесь покупать дорогие освежители. Обычный использованный чайный пакетик может помочь сделать воздух внутри более свежим, пишут в Food Republic.

Почему чайные пакетики помогают убрать запах в холодильнике

Секрет заключается в свойствах чайных листьев. Оно содержит танины — природные соединения, которые могут поглощать влагу и задерживать молекулы неприятных запахов. Именно поэтому чайные пакетики могут работать как своеобразный натуральный поглотитель запахов.

Реклама

В отличие от некоторых промышленных ароматизаторов, чай не просто маскирует запах, а помогает снизить его интенсивность. К тому же это отличный способ повторного использования вещей, обычно сразу попадающих в мусорку.

Реклама

Как правильно использовать чайные пакетики в холодильнике

Воспользоваться этим лайфхаком очень просто:

После заваривания извлеките чайный пакетик из чашки. Слегка отожмите лишнюю воду. Дайте ему немного подсохнуть, чтобы он не оставлял лишнюю влагу в холодильнике. Положите 1–3 пакетика в небольшую мисочку или на тарелку. Разместите их на полке холодильника, где хорошо циркулирует воздух.

Для лучшего эффекта чайные пакетики следует менять каждые несколько дней. Если оставить влажный пакетик надолго, он может стать средой для появления бактерий или плесени.

Какой чай лучше всего убирает запахи

Не все виды чая работают одинаково эффективно. Лучше всего для холодильника подходят:

черный чай — имеет много таннинов и хорошо поглощает запахи;

зеленый чай — также содержит природные абсорбирующие вещества;

мятный чай — дополнительно оставляет легкий свежий аромат;

лавандовый или травяной чай — может придать холодильнику приятный запах.

Еще один вариант — раскрыть пакетик и высыпать сухие чайные листья в маленькую емкость. Так увеличивается площадь контакта, и чай быстрее поглощает запахи.

Реклама

Чайные пакетики вместо соды: действительно ли работает

Многие используют пищевую соду как домашнее средство против запахов в холодильнике. Она хорошо нейтрализует некоторые запахи, однако не придает свежий аромат. Чайные пакетики могут стать альтернативой, поскольку одновременно поглощают запахи и оставляют легкий аромат.

Впрочем, важно помнить: ни одно средство не заменит регулярную уборку холодильника. Если причина запаха — испорченные продукты или разлитые жидкости, сначала нужно очистить поверхности.

Другие способы использования старых чайных пакетиков

Не только холодильник может извлечь пользу из использованного чая. Старые чайные пакетики можно применить:

для уменьшения запаха в мусорнике;

для освежения шкафов или обуви;

для уборки некоторых поверхностей;

в компосте или саду (если склад пакетика это позволяет).

Такой подход помогает снизить количество бытовых отходов и сделать домашние привычки более экологичными.

Реклама

В следующий раз после чашки чая не торопитесь выбрасывать пакетик. Простой кухонный остаток может стать натуральным помощником в борьбе с неприятными запахами в холодильнике. Это бесплатный, доступный и экологичный лайфхак, который легко проверить уже сегодня.

FAQ

Зачем класть чайный пакетик в холодильник?

Использованный чайный пакетик кладут в холодильник, чтобы помочь поглотить неприятные запахи продуктов. Чайные листья содержат танины, которые могут содержать запаховые молекулы и лишнюю влагу.

Можно ли использовать повторно использованные чайные пакетики?

Так, использованные чайные пакетики можно применять повторно для бытовых нужд — например, как натуральный поглотитель запахов в холодильнике. Перед использованием их желательно подсушить и регулярно заменять.

Новости партнеров

Новости партнеров