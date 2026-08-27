Зачем класть кухонную губку в стиралку: этот трюк убережет машину от поломки

Зачем класть кухонную губку в стиралку / © Фото из открытых источников

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Обычная кухонная губка может стать неожиданным помощником во время стирки. Ее кладут непосредственно в барабан стиральной машины вместе с вещами, чтобы собрать волосы, шерсть домашних животных и мелкий ворс, отделяющиеся во время цикла от ткани. Такой простой лайфхак особенно понравится владельцам кошек и собак.

Как губка помогает во время стирки

Пористая поверхность губки способна удерживать часть мелких волокон, шерсти и волос. При вращении барабана она постоянно контактирует с одеждой, поэтому часть мусора прилипает к ней, а не остается на ткани.

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Это особенно заметно во время стирки темной одежды, постельного белья, пледов и вещей, на которых скапливается шерсть животных. После завершения цикла губку можно просто достать и очистить.

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Почему это может быть полезно для стиральной машины

Волосы, шерсть и ворс не исчезают во время стирки — часть из них попадает в сливную систему и фильтр. Губка может собрать определенное количество такого мусора еще в барабане, однако считать его полноценной защитой от засорения не стоит. Штатный фильтр стиральной машины все равно нужно регулярно очищать.

Для лайфхака лучше брать новую чистую губку без остатков моющего средства. Особенно важно, чтобы она не имела металлических элементов. После стирки ее следует проверить: если губка начала разрушаться, ее следует заменить.

В то же время не стоит класть губку в барабан во время каждой стирки. Это скорее дополнительный бытовой трюк для вещей, на которых много шерсти или ворса, а не обязательная процедура.

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