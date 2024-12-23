Зачем класть лавровый лист под холодильник на кухне: ответ знают единицы

Лавровое письмо, как приправа, известно человечеству уже очень давно. Однако только на приготовлении разнообразных блюд его использование не заканчивается.

Например, некоторые кладут лавровый лист под холодильник на кухне. Зачем так поступать?

Лавровый лист отличается репеллентными свойствами, а потому он способен отпугнуть буквально всех вредных насекомых. В нем содержатся камфора, цинеол, пинен, подавляющие дыхательную систему вредителей.

Эксперты утверждают, что лавровый лист с успехом можно использовать для отпугивания от квартиры тараканов.

К примеру, чтобы прогнать из кухни этих неприятных насекомых, достаточно разложить несколько лавровых листьев в местах их обитания.

Чаще всего, тараканы селятся под холодильником, за раковиной и плитой, в кухонных шкафчиках и у мусорного ведра.

Конечно, чтобы лавровые листы работали, их необходимо время от времени менять. Специалисты советуют делать это не реже раза в 2-3 месяца.

А еще рекомендуется добавлять эту приправу в воду при уборке пола на кухне. Она будет иметь такой же эффект.

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