Зачем класть лимон в носки: хитрый трюк, о котором знают не все хозяйки

Зачем опытные хозяйки кладут лимон в носки

Любая стиральная машинка спустя некоторое время работы загрязняется, в барабане скапливаются остатки моющих средств, части одежды, микробы в конце концов. А из-за жесткой воды, которая течет у нас из кранов, на элементах машинки образуется накипь. Для борьбы с накипью, чтобы убрать грязь и избавиться от неприятного запаха, обычно используют специальные средства или лимонную кислоту.

А опытные хозяйки пользуются для этого лимоном и носками.

Как почистить стиральную машинку от накипи

Чтобы не тратиться на бытовую химию можно использовать самый обычный лимон. Кислый цитрус нужно нарезать на частицы и положить в носок, после чего его завязать на узел и отправить в барабан машинки. Запустить стирку.

Результат вас удивит – бытовая техника засияет чистотой. Такой простой способ сохранит деньги и сделает рутинные дела более приятными и интересными.

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