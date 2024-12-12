Зачем класть носки в морозилку: этот лайфхак вам точно пригодится зимой.

Чтобы ускорить уборку, приготовление пищи, улучшить быт хозяйки прибегают к разнообразным лайфгакам, которые часто находят в интернете, или придумывают сами.

Холодная зима побудила хозяек и к замораживанию носков. С первого взгляда лайфхак кажется очень странным – зачем в холодную, морозную погоду вещь, которая должна согревать замораживать, рассказываем зачем.

Для чего замораживать шерстяные носки

Именно в холодное время нужно замораживать плотные шерстяные носки. В холодное время у людей часто мерзнут ноги, теплые носки носят и дома, и на улице, с разной обувью они создадут тепло и комфорт.

И часто бывает, что носки с натуральной шерсти, которые греют наилучшим образом, не отличаются мягкостью. Кроме того, что такие носки жесткие, они еще и колючие, неприятные на ощупь для кожи.

Чтобы носки "не кусались" и были приятными на ощупь опытные хозяйки рекомендуют их замораживать

Как сделать шерстяные носки мягкими

Если носки просто запихнуть в морозильную камеру, это ничего не даст, сначала их нужно прополоскать в растворе соды, в таз с водой добавить ложку соды.

После этого носки отжать, положить в пакет и отправить в морозильную камеру на ночь.

Утром носки разморозить и, высушить. Шерсть перестанет колоться.

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