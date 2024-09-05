Зачем класть пакет в стиральную машину: этот трюк поможет избавиться от 2 проблем во время стирки

Таким нетривиальным способом, с помощью которого можно решить несколько проблем, является трюк с полиэтиленовым пакетом. Этот полезный лайфхак поможет не только сделать вещи безупречно чистыми, но и избавит от необходимости чистить фильтр стиральной машинки.

Зачем класть целлофановый пакет в барабан с бельем во время стирки

Есть такие загрязнения, с которыми не справится ни одно стиральное средство, даже очень дорогое. Особенно это касается прилипания к ткани пыли, шерсти домашних питомцев или волос. Такие загрязнения предварительно нужно чистить щеткой, которая занимает много сил и времени.

А если шерсть и волосы попадают в стиральную машинку, то это чревато ухудшением работы прибора. Такое засорение со временем забивает фильтр, стиралка начинает работать хуже – плохо стирает, не наливает/сливает воду, не вращает и т.д. Именно для того, чтобы предотвратить эти проблемы, нужен обычный магазинный пакет.

С помощью трюка с пакетом можно собрать волосы и шерсть из вещей во время стирки. Вам только нужно будет по завершении цикла выбросить пакет с собранным мусором.

Как работает лайфхак? Надо положить пакет в барабан вместе с одеждой, затем запустить цикл стирки как обычно. Можно взять любой пакет, какой у вас есть. После завершения стирки необходимо достать чистую одежду и отдельно пакет, в нем должен собраться весь мусор, что был на вещах.

Каких ошибок не стоит делать во время стирки одежды с пакетом

Необходимо учесть, что пакет должен быть стандартного размера – на 5-7 кг. Иначе его может засосать, что принесет больше вреда, чем пользы.

Пакет должен быть чистым, без надписей и рисунков. В противном случае это все может остаться на вашей одежде. Если пакет только с надписями, поместите его в воду, чтобы с него сошла вся краска.

Следует выставить температуру 40 градусов, чтобы полиэтилен пакета не расплавился.

Если трюк с пакетом вам не подходит, шерсть и волосы можно собрать из одежды с помощью специальных шариков, которые продаются в любом магазине.

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