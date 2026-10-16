Зачем класть туалетную бумагу в холодильник: этот необычный трюк вас удивит

Зачем класть туалетную бумагу в холодильник / © pexels.com

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В Food Republic рассказали, как объясняют действие этого метода, как правильно его применять и чем можно заменить бумагу.

Почему туалетную бумагу кладут в холодильник

Главная причина — желание устранить стойкий запах, который появляется из-за испорченных продуктов, остатков пищи и смешивания ароматов различных блюд. В закрытом холодильнике посторонние запахи могут долго храниться, особенно если внутри есть продукты, которые начали портиться.

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Поклонники лайфхака считают, что туалетная бумага помогает справиться с этой проблемой благодаря своей пористой структуре. Бумага хорошо впитывает влагу, поэтому ее предлагают использовать в качестве дополнительного средства для уменьшения сырости, которая может способствовать появлению затхлого запаха.

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В то же время возможности такого метода ограничены. Туалетная бумага не устраняет источник неприятного запаха, не очищает холодильник от бактерий и не заменяет регулярную уборку. Убедительных научных доказательств того, что обычный рулон эффективно нейтрализует запахи в холодильнике, недостаточно.

Как правильно использовать туалетную бумагу в холодильнике

Если вы хотите испытать этот бытовой трюк, соблюдайте несколько простых правил:

Берите только новый рулон. Использованную бумагу нельзя класть рядом с продуктами из-за риска загрязнения. Оставляйте бумагу в чистой и сухой упаковке или на чистой подставке. Так он будет меньше контактировать с поверхностями и случайными загрязнениями. Размещайте рулон так, чтобы он не мешал хранению пищи. Бумага не должна касаться сырого мяса, рыбы, жидкостей или открытых продуктов. Следите за его состоянием. Если бумага стала влажной, загрязнилась или приобрела посторонний запах, ее следует сразу выбросить.

В материале Food Republic советуют заменять рулон примерно каждые две недели. Однако этот интервал не следует воспринимать как научно установленный стандарт: при повышенной влажности бумага может потребовать замены гораздо раньше.

Чем заменить туалетную бумагу, чтобы убрать запах в холодильнике

Есть и другие способы поддерживать свежесть в холодильнике. Некоторые из них практичнее рулона бумаги и не занимают столько места.

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Пищевая сода

Пищевую соду часто используют для уменьшения посторонних запахов в холодильнике. Ее можно насыпать в небольшую открытую емкость и поставить на полку подальше от продуктов, чтобы порошок не рассыпался. Соду нужно периодически заменять, а сам холодильник — очищать от остатков пищи.

Активированный уголь

Активированный уголь имеет пористую структуру и способен адсорбировать определенные вещества, вызывающие запахи. Для холодильника удобно использовать специальные поглотители запаха на его основе. Некоторые многоразовые изделия можно восстанавливать в соответствии с инструкцией изготовителя.

Кофейная гуща

Кофейную гущу также советуют применять в качестве домашнего поглотителя запахов. Однако влажная гуща может заплесневеть, поэтому перед использованием ее нужно полностью высушить. Даже после этого такой способ не гарантирует устранения стойких запахов.

Регулярная очистка холодильника

Самое важное — найти причину появления неприятного запаха. Проверьте сроки годности продуктов, выбросьте испорченную пищу, вымойте полки и ящики, очистите уплотнители дверцы и проверьте, нет ли остатков жидкости. Продукты с резкими ароматами храните в герметичных контейнерах.

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Стоит ли класть туалетную бумагу в холодильник

Этот лайфхак может казаться простым и дешевым способом сражаться с затхлым запахом. Тем не менее, его эффективность не доказана надлежащими исследованиями, а поглощение влаги не означает автоматического устранения всех запахов.

Если в холодильнике пахнет, начните с уборки и проверки продуктов. Для дополнительного контроля запахов лучше воспользоваться пищевой содой или специальным поглотителем на основе активированного угля. Туалетную бумагу можно рассматривать только как экспериментальный бытовой прием, а не как полноценную замену этим методам.

FAQ

Зачем класть туалетную бумагу в холодильник?

Туалетную бумагу кладут в холодильник, надеясь, что она будет впитывать избыточную влагу и помогать уменьшать неприятные запахи. Однако надежных научных доказательств эффективности этого способа недостаточно, поэтому он не заменяет очистку холодильника.

Как убрать неприятный запах из холодильника в домашних условиях?

Сначала нужно найти и выбросить испорченные продукты, вымыть полки и ящики и проверить уплотнители дверцы. Для дополнительного поглощения запахов можно поставить в холодильник открытую емкость с пищевой содой или воспользоваться специальным поглотителем на основе активированного угля.

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