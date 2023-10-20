Зачем ключи от автомобиля заворачивают в фольгу: будете прыгать от счастья, когда узнаете

Впервые система безключевого доступа (KeyLess-Go) появилась еще 20 лет назад в автомобилях Mercedes S КВВС. Сегодня ее можно встретить даже на бюджетных моделях. Долгое время производители уверяли, что такая система самая безопасная, но по всему миру угоны автомобилей из KeyLess-Go показали, что воры смогли обойти и ее.

О необычном способе, как оградить себя от воров, если вы пользуетесь бесключевым доступом к автомобилю, рассказали в Family Handyman.

Как работает бесключевой доступ

Функция KeyLess-Go (Advanced Key, Smart Entry) позволяет забыть о неудобном использовании ключей. Ведь для открытия двери и запуска двигателя нужно всего лишь иметь в непосредственной близости от автомобиля специальное устройство (например, в кармане или сумке).

Владелец просто затрагивает кнопку, которая расположена в ручке двери машины и после этого электронный блок управления считывает сигнал датчика, который расположен в дверях, и начинает искать ключ. Последний представляет радиосигнал, который и получает блок управления в зашифрованном виде.

После этого блок управления посылает еще один такой же сигнал, на что ключ должен "ответить". Такая двухэтапная проверка открывает дверь и запускает двигатель.

Как угоняют автомобили с бесключевым доступом

Как угоняют автомобили с бесключевым доступом / Фото: pixabay.com

Казалось бы, столь сложная система идентификации должна остановить автомобильных воров. Но они нашли способ, как усилить действие радиосигнала, ссылающегося ключом с помощью ретранслятора. Поэтому вор запросто может получить сигнал на расстоянии нескольких сот метров. К примеру, если автомобиль стоит во дворе, а ключ лежит в квартире. Дверь открывается и двигатель начинает работать удаленно.

Согласно недавним исследованиям немецкого клуба по безопасности ADAC, из 237 автомобилей, проверявших на безопасность использования бесключевого доступа, только семь смогли противостоять такому перехвату.

Как защитить себя от похищения

Вот мы и подошли к вопросу, зачем ключи от автомобиля заворачивают в фольгу. На сегодняшний день существует несколько способов оградить себя от угона автомобиля.

Первый – установка радиометки. Это некий чип-передатчик, приемник которого также устанавливают внутри автомобиля. Сигнал такой метки невозможно ретранслировать вместе с сигналом ключа.

Второй – использование специального чехла. Он прерывает сигнал, но при этом все удобство использования бесключевого доступа исчезает. Ведь вам нужно извлекать устройство из него, чтобы открыть дверь автомобиля.

Вместо чехла можно завернуть автомобильный ключ в фольгу. Несколько слоев будут отражать сигнал, поэтому воры не смогут его ретранслировать.

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