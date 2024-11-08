Зачем корейцы кладут чайные пакетики в обувь: трюк, который поможет избавиться от осенней проблемы

Сапоги и ботинки осенью могут иметь неприятный запах, ведь намокают после дождя или в условиях повышенной сырости. Хитрые корейцы придумали интересный способ, чтобы избавиться от него.

Чтобы надолго забыть о неприятном запахе все, что вам нужно, это положить внутрь несколько пакетиков с зеленым чаем. Конечно, если ваша обувь намокла, тогда ее нужно предварительно высушить, вложив газеты, которые впитают лишнюю влагу.

Оставьте пакетики с чаем на одни сутки, но если обувь все равно пахнет, лучше положить новые еще на день. По словам экспертов, такой трюк корейцы придумали не зря. Пакетик отлично впитывает лишнюю влагу, а еще оставляет после себя довольно приятный аромат.

Для удаления запаха можно использовать и другие виды чая, а не только зеленый. Впрочем, именно последний считается самым лучшим для этого. Однако очень важно класть пакетики только тогда, когда обувь уже полностью высохла. В противном случае вы не получите никакого результата.

Где можно использовать чайные пакетики? Они также помогут убрать излишнюю влагу и неприятный запах в холодильнике. Разложите несколько на полках и вы будете удивлены полученным результатом. В холодильнике пакетики с чаем могут оставаться до одной недели, а по истечении этого периода их лучше заменить новыми.

Чайный пакетик также поможет избавиться от неприятного запаха, идущего от разделочной доски. Смочите его в воде и протрите уже вымытую доску. Он впитает весь специфический запах.

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