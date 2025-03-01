Зачем кошкам подушки на лапах: ученые дали ответ, который может удивить

Кошки обладают множеством уникальных черт, которые восхищают людей. Некоторые особенно любят мягкие подушечки на их лапах. Но какая их подлинная роль для самих животных? Ответ скрывается в миллионолетнем пути эволюции, отмечает Live Science.

Около 30 миллионов лет назад на Земле существовал хищник размером с кошку, настолько могучий, что мог без труда разорвать слона. Современные представители семейства кошачьих не имеют такой силы в челюстях, зато обладают другими уникальными особенностями, например мягкими подушечками на лапах.

Подушечки на лапах – это не только особенность кошек, но и распространенная черта многих представителей хищных отряда, к которым относятся собаки, волки, медведи, еноты и выдры. По словам Джонатана Лососа из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, эти образования, вероятно, появились около 50 миллионов лет назад вместе с первыми хищниками, и в большинстве случаев имели одинаковое функциональное назначение.

Подушечки на лапах выполняют несколько важных задач. Они способствуют быстрому бегу, помогают во время скачков и обеспечивают мягкое приземление, выступая своеобразным амортизатором. У кошек эта особенность имеет еще одно уникальное преимущество: подушечки на пальцах лап уменьшают риск серьезных травм при падении с большой высоты. Ученые даже предполагают, что теоретически кошки способны пережить падение с любой высоты, что объясняет их удивительную способность всегда приземляться на лапы.

Подушечки на лапах кошек имеют сложное строение: их внутренняя часть состоит из жировой ткани, переплетенной с коллагеновыми волокнами. Благодаря этому они мягкие, упругие и отлично поглощают ударные нагрузки. Исследователи обнаружили, что при сжатии эти структуры ужесточаются, что позволяет эффективно смягчать приземление. На клеточном уровне подушечки содержат эллипсовидные жировые карманы, которые поглощают энергию и стабилизируют лапы, предотвращая потерю равновесия.

Почему у кошек на лапах подушечки / Фото: Unsplash

Помимо амортизации подушечки также выполняют роль природного «антиковзного покрытия». Без них кошки, собаки и другие хищные животные значительно хуже контролировали движения и могли бы легко поскользнуться на гладких поверхностях.

Эми Шоджай, эксперт по поведению животных, отмечает, что подушечки лап кошек по чувствительности сравнимы с человеческими пальцами. Они способны различать даже малейшие изменения температуры и ощущать разные текстуры поверхностей.

Интересно, что фаланги пальцев на лапах кошек являются одним из немногих участков их тела, где расположены потовые железы. При сильном стрессе эти животные могут оставлять влажные следы лап, а выделение пота через подушечки частично помогает им регулировать температуру тела.

Ученые установили, что окрас подушечек на лапах кошек напрямую связан с цветом их шерсти. Оттенок формируется благодаря концентрации меланина в этом участке: у темношерстных кошек подушечки обычно черные или коричневые, тогда как у светлых – нежно-розовые. Если же у животного пестрая окраска, то и подушечки могут быть нескольких цветов одновременно.

Эми Шоджай советует владельцам кошек внимательно следить за состоянием их подушечек лап, поскольку эти структуры выполняют важные функции. Любые изменения, такие как изменение цвета, отек или чрезмерная сухость, могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем и требуют визита к ветеринару.

Джонатан Лосос добавляет, что подушечки лап кошек являются результатом миллионов лет эволюционного усовершенствования. Они развились таким образом, чтобы идеально поддерживать способность этих животных к охоте и выживанию в естественных условиях.

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