Зачем кошки несут убитых животных домой / © unsplash.com

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Часто, когда кот или кошка самостоятельно гуляют по улице, они могут приносить своим хозяевам подпольенных грызунов, птиц, пресмыкающихся. Почему же коты не съедают добычу, а приносят ее как “подарок”.

Эксперты выделяют несколько возможных причин для этого явления.

Кошка хочет вас накормить

Директор Нью-Йоркской ветеринарной клиники Pure Paws, доктор Стефани Лифф объясняет, что домашние коты все же остаются хищниками где-то в глубине души. Даже длительный период одомашнивания не заглушил основного инстинкта этих животных — охоты.

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Однако когда речь идет именно о “подарках” в виде мертвых животных, птиц, пресмыкающихся, то здесь также подключается материнский инстинкт. Эколог из Университета Париж-Сакле Эмануэль Бодри считает, что коты видят в своих хозяевах беспомощных детенышей, которых нужно накормить. А еще так они показывают нам, как “малыши”, пример, как добывать пищу правильно.

Они показывают, что в безопасности

Кошка никогда не принесет еду в место, где она не чувствует себя в безопасности. Ведь эти животные могут спокойно есть только там, где нет никаких угроз. Поэтому если кот принес домой добычу, можете не волноваться — с вами он чувствует себя в безопасности. Здесь его никто не потревожит и сможет съесть то, что охотился.

Помните, что такие “подарки” не всегда безопасны

Конечно, когда кошка приносит вам свою добычу, она показывает свое доверие. Однако ветеринары все же советуют ограничивать возможности охоты своего любимца. Грызуны и птицы могут принести в ваш дом целый ряд разнообразных заболеваний. Поэтому не следует подвергать лишнему риску пушистика и других членов семьи.