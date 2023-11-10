Зачем кулинары добавляют к борщу сливочное масло: вы будете удивлены результатом

Некоторые кулинары за несколько минут до окончания приготовления борща добавляют в него сливочное масло. Зачем так поступать?

Чаще добавляют не более 80 граммов сливочного масла, после чего все содержимое кастрюли тщательно перемешивается. Если вы уже использовали этот продукт при приготовлении зажарки, тогда можно добавить до 50 граммов сливочного масла.

Зачем добавляют сливочное масло в борщ? Опытные кулинары указывают три основных причины.

В первую очередь, у этого блюда появляется интересный вкус. Сливочное масло делает суп гораздо более ароматным. А еще обеспечивается появление приятных сливочных ноток, которые не портят блюдо, а наоборот делают борщ вкуснее.

Следует отметить, что аромат этого продукта прекрасно сочетается с другими добавлениями, специями и компонентами, которые всегда добавляют в борщ.

Напоминаем, что раньше мы рассказывали, какие специи ни в коем случае нельзя добавлять в борщ, чтобы не испортить его вкус.

Также, добавляя в борщ сливочное масло, вы получаете идеальную консистенцию первого блюда. Суп станет более густым и кремовым, приобретет нежность. Такой борщ оценят не только члены вашей семьи, его можно подавать даже на праздничный стол. Гостям понравится столь интересный вариант.

Сливочное масло делает борщ более калорийным и сытным. Благодаря этому не придется готовить к обеду еще одно блюдо, ведь все домочадцы смогут насытиться только супом.

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