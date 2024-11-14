Зачем люди кладут лук в своей спальне: от какой проблемы это поможет — ответ вас удивит

Холодный сезон в самом разгаре, а это значит, что мы часто болеем. Однако обычный лук может помочь справиться с одним из симптомов простуды.

Во время простуды у нас часто забивается нос, нам становится тяжело дышать, особенно ночью, когда ложимся в постель. Безусловно, справиться с проблемой поможет пар или увлажнитель воздуха, также вы можете прочистить нос с помощью ингаляций с физраствором.

Однако, не у всех дома есть ингаляционное снаряжение, поэтому предлагаем вам народный способ избавиться от насморка. Вот здесь вам понадобится такой популярный на кухне овощ, как лук.

Порежьте его на кусочки или небольшие ломтики, положите на тарелку и поставьте на уровне головы у кровати. После того, как вы всю ночь будете вдыхать запах лука, о заложенности носа сможете забыть.

Лук, кстати, можно заменить чесноком. Очистите несколько зубчиков, растолчите их ступкой, поместите в марлю и обмотайте нитью. Марлю можете положить на грудь или у носа, чтобы регулярно вдыхать запах. Уже через несколько часов вы почувствуете значительное облегчение.

Если вам не нравится запах лука или чеснока, а они действительно очень интенсивны, можете использовать воровское масло. Это эфирное масло, оказывающее антибактериальное действие. Нанесите ее на руки и время от времени вдыхайте аромат. Приготовить воровское масло можно даже дома. Для этого смешайте лимонный сок, корицу, гвоздику, эвкалиптовое масло, розмарин и мирр (обычно все ингредиенты в жидкой форме).

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